Trauer um Tulln-Legende und Ex-ÖFB-Teamspieler

Details Sonntag, 20. März 2022 11:34

Für den FC Tulln gab es noch vor dem Auftakt der Frühjahrssaison in der Gebietsliga Nord/Nord-West leider traurige Nachrichten. Die Tullner Fußball-Legende Alfons Dirnberger ist am Freitag im Alter von 80 Jahren verstorben. In seiner aktiven Laufbahn durfte sich der Niederösterreicher über je zwei Meistertitel und zwei Cupsiege mit dem FK Austria Wien freuen, zudem bestritt Dirnberger drei Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft und war einer der "Helden von Wembley" beim legendären 3:2-Sieg 1965 in London gegen England. Ligaportal wünscht der Familie des Verstorbenen aufrichtiges Beileid!

Alfons "Alle" Dirnberger wurde am 4. September 1941 in Tulln geboren und begann in seiner Heimatstadt beim SC Tulln seine Vereinslaufbahn. Bereits 1958 wurde der First Vienna FC auf das große Talent aufmerksam und holte ihn auf die Hohe Warte in die höchste Spielklasse. In der Saison 1960/61 war als Vizemeister und Cup-Finalist ein ersehnter Titel mit den Döblingern in Reichweite.

Dies holte der Mittelfeldspieler dann nach seinem Wechsel 1964 zur Austria nach: Dirnberger zählte zu den verlässlichsten Spielern der "Veilchen" und wurde 1969 und 1970 österreichischer Meister sowie 1967 und 1971 ÖFB-Cupsieger. Zudem kam er in seiner Zeit bei den Violetten zu drei Einsätzen im Nationalteam, den Höhepunkt stellte gleich das Debüt am 20. Oktober 1965 mit dem 3:2-Erfolg gegen den späteren Weltmeister England dar.

1972 folgte der Transfer zum damaligen Oberhaus-Verein SV Admira Wiener Neustadt, ehe Dirnberger bei seinem Stammverein SC Tulln seine Karriere ausklingen ließ und dabei noch am Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse beteiligt war.

Bereits zuvor Ableben von Heinrich Steinböck

Keine leichte Zeit für den Tullner Fußball. Bereits Anfang des Jahres war mit Heinrich Steinböck ein weiterer bekannter Name im 75. Lebensjahr verstorben. "In tiefer Betroffenheit müssen wir von einem Tullner Fußballidol und tollem Menschen Abschied nehmen. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner ganzen Familie", teilte der FC Tulln nach seinem Tod mit.

Steinböck kam ebenfalls aus Tulln zur Wiener Austria und durfte sich 1971 über den Cupsieg freuen. Dazu kam der Torhüter sogar im Europacup zum Einsatz. Weitere Karrierestationen des Keepers waren der SC Hinteregger (1972/73), Austria Klagenfurt (1973 bis 1976), der SV Stockerau (1976/77) und erneut sein Heimatverein Tulln.