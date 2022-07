SK Ernstbrunn definiert die Blickrichtung nach vorne

Details Dienstag, 12. Juli 2022 16:03

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SK Ernstbrunn mit Obmann Markus Enzersdorferan der Reihe. In der abgelaufenen Spielzeit belegte Ernstbrunn in der Gebietsliga Nord/Nordwest nach neun Siegen, vier Remis und 13 Niederlagen mit 31 Punkten den zehnten Platz in der Abschlusstabelle. "Unsere Zielsetzung für die kommende Saison ist im sicheren Mittelfeld, mit Blickrichtung nach vorne definiert", gibt Enzersdorfer als Devise aus.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Markus Enzersdorfer: Der Rückblick auf die vergangene Saison fällt mit gemischten Gefühlen aus. Sportlich betrachtet, war es unser Ziel, etwas mehr Abstand zu den Abstiegsplätzen zu haben, leider ist uns das aufgrund einer Vielzahl von Ausfällen nicht geglückt. Positiv daran war allerdings, wie aufopferungsvoll das unsere eigenen, jungen Spieler kompensiert haben. Darüber hinaus war es wieder einmal wohltuend, eine Saison ohne Corona-Einschränkungen abhalten zu können.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Enzersdorfer: Bezüglich Zu- bzw. Abgänge setzen wir seit langem auf Kontinuität, entsprechend wird es diesbezüglich wie jede Saison nur punktuelle, geringfügige Veränderung geben. Getrennt haben wir uns von unserem Torhüter Marcel Krajicek, welcher über ein Jahrzehnt bei uns aktiv war. Ein Nachfolger wurde bereits in der Person von Jakob Mistelbauer gefunden. Nachdem es letzte Saison personell aufgrund vieler Ausfälle manchmal eng wurde, haben wir uns dazu entschlossen, den Kader zu verbreitern. Mit Denis Frimmel haben wir einen alten Bekannten an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückgeholt. Weiters hat sich Thomas Hackl uns angeschlossen und möchte sich nun in einer höheren Spielklasse beweisen.

Somit ist unser Transferprogramm bis auf Akteure für die zweite Mannschaft abgeschlossen.

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Enzersdorfer: Eine besondere Herausforderung und wirklich belastende Situation war der Umgang mit den stets wechselnden Corona-Maßnahmen. Hoffentlich kommt es zu keinem "Deja vu".

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Enzersdorfer: Hinsichtlich dem Vereinssterben sind aus meiner Sicht zwei essentielle Faktoren hauptverantwortlich. Einerseits gibt es immer weniger Kinder und Jugendliche, die sich regelmäßig sportlich betätigen möchten. Mitverantwortlich dafür ist auch, dass es im Gegensatz zu früher, viel, viel mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltungen gibt, geprägt von Spielkonsolen & Co. Andererseits, für mich persönlich viel schwerwiegender ist die wirtschaftliche Komponente. Jahr für Jahr überbieten sich die Vereine gegenseitig bei der Verpflichtung von Spielern, wodurch eine schwindelerregende Dimension erreicht wurde. Bedauerlicherweise fürchte ich, dass hier der Zenit noch nicht erreicht wurde.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Enzersdorfer: Unsere Zielsetzung für die kommende Saison ist im sicheren Mittelfeld, mit Blickrichtung nach vorne definiert.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Enzersdorfer: Für mich ist es noch zu früh über Titelkandidaten zu spekulieren, da das Transferfenster noch nicht abgeschlossen ist.