FC Tulln sieht Integration der Jugend als Zukunftsversprechen

Details Donnerstag, 14. Juli 2022 14:49

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

DI Stephan Böhm: Die Saison war durchwachsen - wir sind nie richtig in Fahrt gekommen. Nach Siegen gegen favorisierte Mannschaften folgten Niederlagen gegen Tabellen-Schlusslichter. Im Frühjahr haben uns Verletzungen von Schlüsselspielern zugesetzt. Sehr positiv sehen wir die Integration der jungen Spieler - sie konnten Spielminuten sammeln und sind ein Versprechen für die Zukunft.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Böhm: Die Abgänge betreffen Ryushin Moriyama (Rückkehr nach Japan), Patrick Sturm (Verletzungspause), Thierry Ahissan (?), Svetko Plisnic (?) und Alberto Carrasco (?). Als Zugänge stehen Keichiro Yokota (Japan), Niklas Adamek (Atzenbrugg), Patrick Novak (Kirchberg), Christopher Fend (Sierndorf) und Philip Török (Zwentendorf) fest.

"Obere Tabellenhälfte" als Zielsetzung

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Böhm: Neben vielen Punkten im Nachwuchs waren sicher die Terminverschiebungen und Corona-Ausfälle der Spieler sehr intensive Themen.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Böhm: Zum einen bevorzugen leider viele die Gemütlichkeit des Lebens ohne Fixpunkte (zum Beispiel sportliches Training) - das ist sicher ein Thema das viele Vereine von U15 bis U23 beschäftigt. Zum anderen sind nur noch wenige Menschen bereit sich für die Gesellschaft unentgeltlich "ins Zeug zu hauen" - Freiwilligkeit und Ehrenamt (ohne die wird der Amateurbereich nicht funktionieren) wird definitiv ein Problem - in der Stadt ist das Problem noch größer als am Land.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Böhm: Obere Tabellenhälfte.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Böhm: Titelkandidaten Nummer eins sind Hohenau und Wullersdorf. Überraschungen sind durch Klosterneuburg möglich - nicht zu unterschätzen ist Muckendorf.