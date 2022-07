FC Neudorf will erneut unter die Top 5

Details Freitag, 15. Juli 2022 09:00

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der FC Neudorf mit Sportmanager Gerald Legat an der Reihe. In der abgelaufenen Spielzeit belegte Neudorf in der Gebietsliga Nord/Nordwest nach elf Siegen, sechs Remis und neun Niederlagen mit 39 Punkten den fünften Platz in der Abschlusstabelle. "Ich bin mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden, da wir unser Ziel ja erreicht haben", blickt Legat zurück und hat auch für die kommende Punktejagd erneut eine klare Zielsetzung: "Genauso wie 2021/22 Top 5."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Gerald Legat: Ich bin mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden, da wir unser Ziel Top 5 ja erreicht haben.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Legat: Unsere Zugänge sind Adam Sevcik (CZE/Angriff) und Raphael Pöschl (Mittelfeld). Es gibt keine Abgänge.

"Weiter junge Spieler an die Kampfmannschaft heranführen"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Legat: Verstärkung in der Offensive und weiter junge Spieler an die Kampfmannschaft heranführen.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Legat: Es gibt immer weniger Freiwillige sowie Funktionäre, aber zu viele andere Möglichkeiten für Kinder, die bequemer sind als wie bei jedem Wetter am Sportplatz zu sein. Dazu kommen geburtenschwache Jahrgänge, aber eben auch die Pandemie. Gefordert sind alle von Regierung bis zu den Verbänden, aber genauso die Bevölkerung. Sonst sterben die Dorfgemeinschaften auch aus.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Legat: Genauso wie 2021/22 Top 5.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Legat: Die üblichen Verdächtigen Hohenau, Wullersdorf, Lassee, Klosterneuburg und vielleicht ein bis zwei Vereine mit denen niemand rechnet.