Aufsteiger Neusiedl/Zaya möchte die Euphorie mitnehmen

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SC OMV Neusiedl/Zaya mit Obmann Thomas Heilinger an der Reihe. Der Aufsteiger in die Gebietsliga Nord/Nordwest holte in der abgelaufenen Spielzeit in der 1. Klasse Nord nach 20 Siegen, acht Remis und nur zwei Niederlagen mit 68 Punkten den Titel. Dieser Schwung soll laut Heilinger nun auch in der kommenden Punktejagd zum wichtigen Antrieb werden: "Es entstand eine richtige Euphorie, das war glaube ich auch unser Trumpf im Titelkampf. Denn wer den SC OMV Neusiedl/Zaya kennt, weiß dass der Zusammenhalt 110 % ist und jeder für den anderen da ist!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Heilinger: Ja, mit der vergangenen Saison waren wir natürlich sehr zufrieden, da wir unser Ziel erreichten und das war der Meistertitel. Wir belegten in den zwei Corona-Abbruch-Saisonen einmal den ersten und zweiten Tabellenplatz. Es war eine hervorragende Saison, wir verloren nur zwei von 30 Spielen und im Verein bei den Spielern, Trainerteam, Funktionären und Fans entstand eine richtige Euphorie, das war glaube ich auch unser Trumpf im Titelkampf. Denn wer den SC OMV Neusiedl/Zaya kennt, weiß dass der Zusammenhalt 110 % ist und jeder für den anderen da ist!

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Heilinger: Die Mannschaft ist bis auf einen Abgang (Stefan Gstaltner) komplett zusammengeblieben und wurde noch mit Neuzugängen verstärkt. Die Neuzugänge sind folgende: Kevin Glück (Stripfing II), Jakub Babirat (Dürnkrut), Bernhard Straka (Poysbrunn) und David Benedik (Mistelbach). Handlungsbedarf sehe ich keinen mehr, da wir mit diesen Verpflichtungen die Qualität und Breite des Kaders auf jeden Fall erhöhen konnten und auch mit Christoph Koller und Oliver Straka zwei Stützen nach Ihrer Verletzungspause wieder in die Vorbereitung einsteigen und wir hoffen, dass sie bald wieder einsatzbereit sind.

"Wieder schönen Fußball spielen und einen gesicherten Mittelfeldplatz anstreben"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Heilinger: Natürlich, wie für jeden Verein, war Corona auch für uns nicht einfach und eine Herausforderung, wir starteten mit drei Absagen ins Frühjahr. Ebenso beschäftigten uns natürlich auch unsere Arbeitseinsätze am Sportplatz und das Thema Jugend ("wie bekommen wir die Kids wieder mehr zum Fußball"), also langweilig wurde uns nicht.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Heilinger: Ja das ist traurig, wenn man sieht das so viele Vereine aufgeben. Ich glaube, dass es nicht nur aufgrund von Spielermangel ist, sondern auch die ehrenamtlichen Funktionäre immer weniger werden. Wenn man eine Funktion übernimmt muss man sich bewusst sein, dass diese auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und diese nicht ein jeder hat und nicht zu vergessen muss die Familie hinter einem stehen und dies unterstützen! Ebenso werden die Ausgaben für die Instandhaltung von der Sportanlage und Energiekosten immer höher. Gefordert sind Länder und Gemeinden die Vereine zu unterstützen, genauso wie Besucher der Spiele und Veranstaltungen, da wir von diesen Einnahmen unseren Spielbetrieb aufrechterhalten. Aber auch finanziell übernehmen sich leider einige Vereine mit den Verpflichtungen von Spielern.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Heilinger: Unsere Zielsetzung für die neue Saison ist als Aufsteiger die Euphorie mitzunehmen, wieder schönen Fußball zu spielen und einen gesicherten Mittelfeldplatz anstreben.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Heilinger: Titelkandidaten sind für mich die üblichen Verdächtigen - Hohenau, Wullersdorf und Großenzersdorf. Für Überraschungen können sicher mehrere Mannschaften sorgen, da das Niveau der Liga gut ist.