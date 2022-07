Gebietsliga Nord/Nordwest: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:07

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Florian Slama (SV Langenlebarn)

Endergebnis:



1. Florian Slama (SV Langenlebarn / 5740 Stimmen)

2. Manuel Kegler (ASV Hohenau / 4749 Stimmen)

3. Martin Hrubsa (ASV Hohenau / 3028 Stimmen)

4. Sebastian Seifert (Mannsdorf-Großenzersdorf KM II / 2224 Stimmen)

5. Michael Böhm (FC Neudorf / 1553 Stimmen)

6. Zdenek Sturma (FC Neudorf / 1260 Stimmen)

7. Andreas Kleibl (ASV Hohenau / 896 Stimmen)

8. Elias Fritz (FC Neudorf / 655 Stimmen)

9. Bernd Zinser (SK Ernstbrunn / 476 Stimmen)

10. Christian Kletzer (FC Tulln / 447 Stimmen)