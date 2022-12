„In den wichtigen Duellen nicht gewonnen!“ - Gerald Legat zieht Herbstfazit

Details Sonntag, 18. Dezember 2022 09:58

Der FC Neudorf liegt am achten Tabellenrang der Gebietsliga Nord/Nordwest. Nicht ganz zufriedenstellend laut Sportmanager Gerald Legat. Woran es lag, dass man nicht etwas weiter vorne steht, berichtet er im Interview mit Ligaportal.at.

Ligaportal: Welches Resümee ziehen Sie nach der Hinrunde?

Legat: „Alles liegt ziemlich eng beinander. Von der Punkteausbeute her bin ich nicht ganz zufrieden, weil wir gegen die vorderen Mannschaften keine Punkte geholt haben bzw. In den wichtigen Duellen nicht gewonnen haben und die zwei bis drei Plätze nicht weiter vorne landen konnten. Wir haben aber durchwegs gut gespielt, die Leistungen waren passabel. Der Spielstil ist wirklich schön anzusehen.

Ligaportal: Habt Ihr Transfers eingeplant?

Legat: „Ich sehe keinen Verbesserungsbedarf. Ich stehe hinter unserem Kader. Ich hatte auch zwei Wochen keinen Kontakt zu den Jungs, ich hoffe, dass jeder am Bord bleibt. Mit Vasek und Freisberger wird der Kader wieder dicht gefüllt und somit sind wir in der Breite noch besser aufgestellt. Vielleicht rückt der eine oder andere noch aus dem Jugenbereich nach, aber sonst gibt es keinen Handlungsbedarf. Außer junge Spieler die gerne zu uns kommen möchten, sind immer gerne willkommen.“

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken des FC Neudorfs, wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial?

Legat: „Unsere Stärken liegen im Offensivspiel und dem Spiel mit dem Ball. Wir spielen uns sehr viele Torchancen heraus und sind kreativ in der Offensive, können über den Flügel angreifen, aber auch schnell durch die Mitte kombinieren. Unser Stürmer ist vielleicht der Vollstrecker, dennoch kann er die Bälle hervorragend sichern. Auch unsere Außenverteidiger marschieren beide mit nach vor, um ein Übergewicht herzustellen. Was uns dann vielleicht ein bisschen anfällig macht, ausgekontert zu werden. Die Rückwärtsbewegung und Defensiv die richtige Positionierung muss im Hinblick auf das Frühjahr auf jeden Fall verbessert werden. Zudem sollten wir das ein oder andere Mal nicht so riskant spielen.“

Ligaportal: Wer wird sich am Ende der Saison durchsetzten, letztes Jahr wars ja ziemlich spannend?

Legat: „Wie schon angesprochen, die Liga ist extrem spannend. Viele Mannschaften können Meister werden. Mein persönlicher Titelfavorit ist Hohenau, überraschenderweise sind sie letzte Saison nicht aufgestiegen. Die Matches gegen Hohenau sind immer hervorragend und immer ein Publikumsmagnet, weil beide Mannschaften Fußball spielen wollen. Deshalb sehe ich einem möglichen Aufstieg ein wenig mit weinendem Auge entgegen.

Man darf aber Mannschaften wie Lassee und Muckendorf nicht außer Acht lassen. Klosterneuburg ist immer die große Unbekannte, man sollte auch mit ihnen rechnen.“