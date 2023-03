FC Neudorf blickt kniffligen Aufgaben zum Frühjahrsauftakt entgegen

Details Dienstag, 28. Februar 2023 11:09

Der FC Neudorf hat sich in der an der Spitze sehr engen Gebietsliga Nord/Nordwest mit 20 Punkten auf den achten Platz gesetzt, dabei nur sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei. Die Vorbereitung verläuft für den Verein bislang problemlos, auch gibt es eine rege Beteilung der zweiten Mannschaft, die ihre Staffel aktuell anführt, im Frühjahr nach dem Meistertitel greift. Sportlich möchte man im Kampfmannschaftsbereich mit einer jungen Mannschaft die aktuelle Position zumindest halten. Ligaportal hat mit Gerald Legat, dem Sportmanager des FC Neudorf, gesprochen.

Ligaportal.at: Herr Legat, wie ist aus Ihrer Sicht bislang die Vorbereitung für den FC Neudorf verlaufen?

Gerald Legat: Wir sind gerade erst vom Trainingslager, welches wir in Luhacovice in der Tschechischen Republik absolviert haben, nach Hause gekommen. Wir haben dort wieder sportlich hervorragende Bedingungen vorgefunden und sind auch einem guten Testspielgegner aus der dortigen vierten Leistungsstufe begegnet. Nach einem anstrengenden Tag haben wir dort nach 2:0-Führung ein 2:2 erreicht. Man hat gemerkt, dass wir da kräftemäßig doch ein wenig eingegangen sind, zumal wir zweimal am Tag trainiert haben und ja doch Amateure sind. Grundsätzlich sind wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden, wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung beider Mannschaften, unsere Reserve hat als Erster ja etwas zu verteidigen. Die Kampfmannschaft wurde verjüngt, die Buben geben ganz schön Gas. Unsere Tests haben wir vorwiegend auf Kunstrasen in Tschechien bestritten, dort 5:1 und 5:2 gewonnen, auch haben wir ein Spiel mit 9:0 für uns entschieden, eines mit 3:4 verloren. Gegen Mistelbach haben wir auf Naturrasen 4:4 gespielt. Wir haben keine schweren Verletzungen, nur leichte Blessuren, der Kader ist größer geworden.

Ligaportal.at: War man im Winter auch auf dem Transfermarkt aktiv?

Gerald Legat: Ja, mit Sebastian Lehner ist ein Eigengewächs aus Stockerau zurückgekehrt.

Ligaportal.at: Wie schätzt man beim FC Neudorf das Auftaktprogramm zum Rückrundenauftakt in der Liga konkret ein?

Gerald Legat: Ich würde das als sehr schwer bezeichnen. Mannsdorf kommt in der ersten Runde zu uns, die sind immer schwer zu bespielen, sie sind eine gute Mannschaft und haben einen guten Trainer, trainieren auch gut. In der zweiten Runde spielen wir in Muckendorf, die sich enorm verstärkt haben. Schauen wir, wie das wird, im Herbst war das jedenfalls beim 1:1 ein Top-Match, in dem beide Teams Werbung für den Fußball gemacht haben. Vielleicht gelingt das ja wieder. Uns erwartet jedenfalls kein einfaches Startprogramm. Wir wollen auf jeden Fall wieder den Platz, den wir aktuell haben, behaupten, wenn nicht sogar besser. Das ist jedoch schwierig, zumal die Klasse sehr ausgeglichen und stark ist.

