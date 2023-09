Hohenau trifft zum Unentschieden gegen Leopoldsdorf/Mfd.

Details Sonntag, 03. September 2023 00:02

Gebietsliga Nord/Nordwest: Am Samstag kam es vor 450 Besuchern in Hohenaus "Franz-Stulli-Biehal-Arena zum Schlagerspiel der Runde zwischen dem ASV Hohenau und dem SC Leopoldsdorf. 2:2 hieß es nach dem Spiel des ASV Hohenau gegen den SC Leopoldsdorf/Mfd.

Nach zwanzig Minuten Abtasten brachen die Gäste dann denn Bann. Halil Erbay war es, der in der 22. Minute das Spielgerät im Tor von Hohenau unterbrachte. Die Gäste aus Leopoldsdorf machten in den ersten Minuten den stärkeren Eindruck, doch die Heimelf wußte zu antworten. Mensur Kurtisi nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 37. Minute das Leder per direktem Freistoß zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Später Ausgleich

In Halbzeit zwei zeigten die Heimischen eine stärkere Leistung und das Spiel war nun total offen. Doch wieder entgegen des Spielverlaufs trafen nun die Gäste in einer starken Phase der Gastgeber und Patrick Gänsdorfer erzielte für den SC Leopoldsdorf die 2:1-Führung. Als alle schon mit einer Heimniederlage des ASV rechneten, kam es doch nochmal anders. Der ASV Hohenau markierte in Minute 89 den Ausgleich durch Michal Lörinczi. Leopoldsdorfs Ömer Aksu sah in der 93. Minute noch Gelb-Rot (Unsportlichkeit). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Hohenau und Leopoldsdorf schließlich mit einem Remis.

Beide Mannschaften haben zehn Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass der SC Leopoldsdorf/Mfd. mit einer Bilanz von 13:5 auf dem dritten Tabellenplatz steht – knapp vor dem ASV Hohenau (8:4 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Während Hohenau am Freitag, den 08.09.2023 (19:30 Uhr) beim SC Prottes gastiert, steht für den SC Leopoldsdorf einen Tag später (16:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit der Reserve des SV Leobendorf auf der Agenda.

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – SC Leopoldsdorf/Mfd, 2:2 (1:1)

89 Michal Loerinczi 2:2

76 Patrick Gaensdorfer 1:2

37 Mensur Kurtisi 1:1

22 Halil Erbay 0:1

