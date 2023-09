Neudorf spielt im Topspiel gegen Leopoldsdorf groß auf

Details Samstag, 16. September 2023 00:02

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor einer Kulisse von fast 480 Zuschauern traf der FC Neudorf im Topspiel der Runde auf den SC Leopoldsdorf. Der FC Neudorf stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem SC Leopoldsdorf mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Der FC PVT Neudorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Leopoldsdorf einen klaren Erfolg.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste in Minute zwei. In Minute fünf wurden die Heimischen erstmals gefährlich. Für den Führungstreffer des FC Neudorf zeichnete Lukas Bergauer verantwortlich (11.).

Bergauer überspielt im Strafraum einen Gegenspieler und trifft ins kurze Eck. Mad Man, Ticker-Reporter

Geschockt zeigte sich der SC Leopoldsdorf/Mfd. nicht. Nur wenig später war Nikola Todorovic per Flachschuss ins kurze Eck mit dem Ausgleich zur Stelle (15.). Leopoldsdorf musste ab der 25. Minute in Unterzahl agieren, da Ömer Aksu nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Fabian Weis beförderte das Leder zum 2:1 des FC PVT Neudorf in die Maschen (29.).

Freistoß von links, Weis kommt am langen Eck ungedeckt an den Ball und zieht aus etwa 10 Metern ab, der Ball geht unhaltbar ins lange Eck. Mad Man, Ticker-Reporter

Andreas Ebersberger schoss für die Gastgeber in der 34. Minute nach einem Konter noch das dritte Tor. Mit der Führung für den Tabellenprimus ging es in die Halbzeitpause.

Ausgleichstor von Todorovic bleibt nur ein Ehrentreffer

Die zweite Halbzeit verlief zunächst etwas ruhiger. In der 68. Minute legte aber Adam Sevcik zum 4:1 zugunsten des FC Neudorf nach. Mark Liskowetz besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den FC PVT Neudorf (78.).

Mark Liskowetz trifft aus etwa 25 Metern mit einem ansatzlosen Schuss ins rechte Kreuzeck!!! Mad Man, Ticker-Reporter

Am Schluss schlug der FC Neudorf den Gast vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Die Aufstellungen

FC Neudorf

Die Gastgeber starten mit: T Elias Fritz, 02 Mario Charvat, 03 Markus Strebl, 04 Harald Lahner, 05 Fabian Weis, 08 Michael Böhm (K), 06 Adam Sevcik, 10 Mark Liskowetz, 12 Lukas Bergauer, 13 Christoph Kimmel, 07 Andreas Ebersberger; Ersatzspieler: ET Petr Chvojka, 09 Dominik Böck, 14 Sebastian Lehner, 16 Daniel Strebl, 17 Zdenek Sturma, 20 Dominik Rahming; Trainer: Christoph Prem.

SC Leopoldsdorf

Die Gäste starten mit: T Matthias Zsovinecz, 06 Rene Nürnberger (K), 07 Stefan Navracsics, 09 Halil Erbay, 10 Masieh Kukcha, 11 Patrick Gänsdorfer, 13 Nikolas Stachovic, 17 Ljubisa Ruzicic, 19 Ossi Refai, 27 Ömer Aksu, 77 Nikola Todorovic; Ersatzspieler: ET Leon Müller, 02 Mustafa Ayna, 05 Ing. David Strohhäussl, 12 David Coker, 15 Philip Sabic, 18 Adam Kusenda; Trainer: Sedat Sahin.

Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den FC PVT Neudorf zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat der FC Neudorf alle für sich entschieden.

Bei Leopoldsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Die gute Bilanz des SC Leopoldsdorf/Mfd. hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Leopoldsdorf bisher vier Siege, ein Remis und eine Niederlage.

In der Tabelle liegt Leopoldsdorf nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Nach dem FC PVT Neudorf stellt der SC Leopoldsdorf/Mfd. mit 18 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am nächsten Samstag (18:45 Uhr) reist der FC Neudorf zur Zweitvertretung des SV Leobendorf, tags zuvor begrüßt der SC Leopoldsdorf den SV Sieghartskirchen vor heimischer Kulisse.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC PVT Neudorf – SC Leopoldsdorf/Mfd, 5:1 (3:1)

78 Mark Liskowetz 5:1

68 Adam Sevcik 4:1

34 Andreas Ebersberger 3:1

29 Fabian Weis 2:1

15 Nikola Todorovic 1:1

11 Lukas Bergauer 1:0

