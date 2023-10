FC Tulln rückt nach Sieg über Neusiedl/Zaya auf Platz zwei vor

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Am Freitagabend empfing der FC Tulln vor rund 120 Zuschauern die Gäste des SC Neusiedl/Zaya. Durch ein 3:1 holte sich der FC Tulln in der Partie gegen den SC Neusiedl/Zaya drei Punkte. Pflichtgemäß strich der FC Tulln gegen Neusiedl/Z drei Zähler ein.

Die Heimelf begann in den ersten zehn Minuten mit etlichen Chance. Die größte Chance hatten aber die Gäste, doch Ozan Yavuz konnte sich im Eins-gegen-Eins-Duell mit Keeper Salih Cakaloglu nicht durchsetzen. Vor den Augen der 120 Zuschauer stellte dann Jan Feldmann das 1:0 für den FC Tulln sicher (15.).

Tor, Toor, Tooor für FC Tulln zum 1:0 Feldmann schießt Tulln in Front.Platzierter Schuss ins Eck.Neusiedl macht das Tor nicht und wird sofort bestraft. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Zwei Minuten später vergab Oliver Straka die Topchance der Gäste das Spiel wieder auszugleichen (17.). Nur wenige Minuten später legten die Gastgeber nach. Robin Josefik nutzte die Chance für das Heimteam und beförderte in der 21. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für FC Tulln zum 2:0Neusiedl läst Tulln viel Platz Freistoß in die Tiefe, Querpass auf Josefik, und drin das Ding.So sieht Effizienz aus. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Straka sorgte kurz für Hoffnung

Etwas mehr als eine Viertelstunde nach Wiederbeginn durften die Gäste wieder Hoffnunf schöpfen. Oliver Straka war es, der in der 63. Minute das Spielgerät im Tor des FC Tulln unterbrachte.

Tor, Toor, Tooor für SC Neusiedl/Zaya zum 2:1 Straka macht den einfachen nicht, aber aus 20 Metern Kreuzlatte rein, kein Problem. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Doch die Heimischen ließen nicht locker und machten weiter viel Druck. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Josefik bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (75.). Am Ende behielt der FC Tulln gegen den SC Neusiedl/Zaya die Oberhand.

Mit dem Dreier sprang der FC Tulln auf den zweiten Platz der Gebietsliga Nord/Nordwest. Erfolgsgarant des FC Tulln ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 35 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison des FC Tulln verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der FC Tulln nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Der FC Tulln ist seit vier Spielen unbezwungen.

In der Tabelle liegt Neusiedl/Z nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war der SC Neusiedl/Zaya in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt der FC Tulln beim SC mapo Marchegg an, während Neusiedl/Z einen Tag zuvor den ASV Hohenau empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – SC Neusiedl/Zaya, 3:1 (2:0)

75 Robin Josefik 3:1

63 Oliver Straka 2:1

21 Robin Josefik 2:0

15 Jan Feldmann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.