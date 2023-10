SC Prottes baut gegen Leobendorf II Serie aus

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwas mehr als 110 Zuschauer wollten dieses Spiel der 12. Runde mitverfolgen. Der SC Prottes gewann das Samstagsspiel gegen die Reserve von Leobendorf mit 3:1. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der Prottes SC enttäuschte die Erwartungen nicht.

Das Spiel begann praktisch ohne gegenseitiges Abtasten. Die Heimmannschaft ging durch Nik Ablinger in der zwölften Minute in Führung. Die Gäste gerieten kurz vor der Pause in noch größere Schwierigkeiten. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der SC Prottes durch einen Treffer von Mario Kröpfl auf 2:0 (39.). Mit der Führung für den SC Prottes ging es in die Halbzeitpause.

Ehrentreffer erst in letzter Minute

Die zweiten 45 Minuten begannen etwas ruhiger. Erst in der Schlussviertelstunde machten die Gastgeber den Deckel drauf. Raphael Pöschl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 (77.). In Minute 90 bejubelte der SV Leobendorf II das 1:3 durch Mohamed Shousha. Schlussendlich verbuchte der SC Prottes gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Durch den Erfolg rückte der Prottes SC auf die siebte Position der Gebietsliga Nord/Nordwest vor. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SC Prottes momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der SC Prottes in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Leobendorf II steht nach zwölf Spieltagen an letzter Position des Klassements. Die Hintermannschaft des SV Leobendorf II steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 36 Gegentore kassierte Leobendorf II im Laufe der bisherigen Saison. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des SV Leobendorf II alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Leobendorf II nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für den Prottes SC ist der FC PVT Neudorf (Samstag, 16:00 Uhr). Der SV Leobendorf II misst sich am selben Tag mit dem SK Miet-Tech Wullersdorf (18:45 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – SV Leobendorf II, 3:1 (2:0)

90 Mohamed Shousha 3:1

77 Raphael Poeschl 3:0

39 Mario Kroepfl 2:0

12 Nik Ablinger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.