Ebersberger schießt FC Neudorf zum Sieg gegen Wullersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 08:44

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 300 Zuschauer wollten sich am Freitagabend das Spiel der 14. Runde nicht entgehen lassen. Ein Tor machte den Unterschied – der FC Neudorf siegte mit 2:1 gegen den SK Wullersdorf. Luft nach oben hatte der FC PVT Neudorf dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel bei Wullersdorf hatte der FC Neudorf schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Eine knappe halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Das erste Tor des Spiels ging an den SK Miet-Tech Wullersdorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe des FC PVT Neudorf: 1:0 für den SK Wullersdorf durch ein Eigentor von Michael Böhm in der 26. Minute. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Wullersdorf.

Neudorf dreht das Spiel

Der Tabellenführer wollte eine Heimniederlage nicht akzeptieren und schlug nach der Pause zu. Christoph Kimmel war es, der in der 59. Minute den Ball im Gehäuse des Gasts unterbrachte. Andreas Ebersberger brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des FC Neudorf über die Linie (65.). Unter dem Strich verbuchte der FC PVT Neudorf gegen den SK Miet-Tech Wullersdorf einen 2:1-Sieg.

Der FC Neudorf ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Gebietsliga Nord/Nordwest. Wer das Heimteam besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte der FC PVT Neudorf. Die Saison des FC Neudorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der FC PVT Neudorf nun schon zwölf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Der FC Neudorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SK Wullersdorf hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Die Defensive von Wullersdorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 30-mal war dies der Fall. Der SK Miet-Tech Wullersdorf musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SK Wullersdorf insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Am kommenden Sonntag tritt der FC PVT Neudorf beim USC Muckendorf/Zeiselmauer an, während Wullersdorf zwei Tage zuvor den SV Sieghartskirchen empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC PVT Neudorf – SK Miet-Tech Wullersdorf, 2:1 (0:1)

65 Andreas Ebersberger 2:1

59 Christoph Kimmel 1:1

26 Eigentor durch Michael Boehm 0:1

