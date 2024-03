Muckendorfs Matousek wird zum Sieggarant gegen Leobendorf II

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:03

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 110 Besucher kamen am Samstag nach Leobendorf. Ein Tor machte den Unterschied – Muckendorf/Zeiselmauer siegte mit 2:1 gegen die Zweitvertretung von Leobendorf. Einen packenden Auftritt legte Muckendorf/Z. dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Nach zwanzig Minuten war das Abtasten vorbei. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lorenz Hafner sein Team in der 20. Minute. Hafner nutzte einen katastrophalen Rückpass und ließ sich die Chance alleine vor dem Tor nicht entgehen. Der USC Muckendorf/Zeiselmauer brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV Leobendorf II hatte bis zur Pause Bestand.

Gäste eiskalt

Nach der Pause dauerte es bis zur Schlussviertelstunde, ehe die Gäste zum Jubeln abdrehten. Doch zuvor hatte Leobersdorfs Thomas Stift noch eine Chance vergeben. Auch Mohamed Shousha hatte noch eine dicke Möglichkeit die Führung auszubauen. Der darauf folgende Eckball verfehlte ebenfalls nur knapp das Ziel. Die Heimelf hatte bis dahin eigentlich alles im Griff. Für das erste Tor von Muckendorf/Zeiselmauer war Julian Velisek verantwortlich, der in der 75. Minute, praktisch aus dem Nichts, das 1:1 besorgte. Er setzte sich im Laufduell durch und spitzelte den Ball am Keeper vorbei zum Ausgleich. Zum Mann des Spiels avancierte Petr Matousek, der mit einem Schuss aus gut 20 Metern für Muckendorf/Z. in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (87.). Letzten Endes holte der USC Muckendorf/Zeiselmauer gegen Leobendorf II drei Zähler.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim SV Leobendorf II klar erkennbar, sodass bereits 42 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit lediglich sechs Zählern aus 14 Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist bei Leobendorf II verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der SV Leobendorf II musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Leobendorf II insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach der Niederlage gegen Muckendorf/Zeiselmauer bleibt der SV Leobendorf II weiterhin glücklos.

Durch den Erfolg verbesserte sich Muckendorf/Z. im Klassement auf Platz zehn. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der USC Muckendorf/Zeiselmauer derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Muckendorf/Zeiselmauer endlich wieder einmal drei Punkte.

Leobendorf II tritt am Samstag, den 23.03.2024, um 15:30 Uhr, beim FC Tulln an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt Muckendorf/Z. den FC PVT Neudorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Leobendorf II – USC Muckendorf/Zeiselmauer, 1:2 (1:0)

87 Petr Matousek 1:2

75 Julian Velisek 1:1

20 Lorenz Hafner 1:0

