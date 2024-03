Torfestival: FC Neudorf hält die Distanz auf FC Tulln

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 02:52

Gebietsliga Nord/Nordwest: Im Spiel des FC Neudorf gegen den FC Tulln gab es vor rund 600 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Der FC Tulln erwies sich gegen den FC PVT Neudorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte der FC Neudorf mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Andreas Ebersberger brachte den Spitzenreiter in der elften Minute nach vorn. Doch noch vor der Pause konnten die Gäste aus Tulln über den Ausgleich jubeln. Fabian Zahrl war es, der in der 38. Minute den Ball im Gehäuse des Heimteams unterbrachte. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Offenes Visier

Der Treffer zum 2:1 sicherte dem FC PVT Neudorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ebersberger in diesem Spiel (47.). Doch wieder konnten die Gäste antworten. Andrej Hesek war zur Stelle und markierte das 2:2 des FC Tulln (66.). Mit zwei schnellen Treffern von Zdenek Sturma (68.) und Ebersberger (71.) machte der FC Neudorf deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Doch wer dachte das Spiel sei bereits entschieden, der irrte sich. Durchsetzungsstark zeigte sich der FC Tulln, als Fabio Fiedler (75.) und Hesek (77., Elfmeter) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Am Ende stand es zwischen dem FC PVT Neudorf und dem FC Tulln pari.

Nach 16 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den FC Neudorf 41 Zähler zu Buche.

Beim FC Tulln präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Der Gast bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Der FC Tulln verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nach dem FC Tulln stellt der FC PVT Neudorf mit 41 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Der FC Tulln ist nun seit acht Spielen, der FC Neudorf seit fünf Partien unbesiegt.

Der FC PVT Neudorf tritt am Freitag, den 05.04.2024, um 20:00 Uhr, beim SC Neusiedl/Zaya an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der FC Tulln den SV Sieghartskirchen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC PVT Neudorf – FC Tulln, 4:4 (1:1)

77 Andrej Hesek 4:4

75 Fabio Fiedler 4:3

71 Andreas Ebersberger 4:2

68 Zdenek Sturma 3:2

66 Andrej Hesek 2:2

47 Andreas Ebersberger 2:1

38 Fabian Zahrl 1:1

11 Andreas Ebersberger 1:0

