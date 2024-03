Leopoldsdorf feiert gegen den SC Marchegg klaren Heimsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:27

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der SC Marchegg konnte dem SC Leopoldsdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 200 Besuchern mit 1:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Leopoldsdorf/Mfd. heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Leopoldsdorf hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Es dauerte keine zwanzig Minuten, ehe die Heimelf jubeln durfte. Stefan Navracsics brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn. In der 26. Minute erhöhte Nikola Todorovic auf 2:0 für den SC Leopoldsdorf/Mfd.

Todorovic trifft eiskalt nach herrlichem Pass von Potzi Gäsndorfer! Saunagott, Ticker-Reporter

Die Hintermannschaft von Marchegg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Todorovic-Doppelpack

Kurz nach Wiederbeginn ertönte ein Elfmeterpfiff.

Elfmeter für Leopoldsdorf Saunagott, Ticker-Reporter

Mit dem 3:0 von Lukas Grill für den SC Leopoldsdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). Für das 1:3 des SC mapo Marchegg zeichnete Marcel Jass verantwortlich (62.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Todorovic, als er das 4:1 für Leopoldsdorf besorgte (87.). Schlussendlich verbuchte der SC Leopoldsdorf/Mfd. gegen den SC Marchegg einen überzeugenden Heimerfolg.

Beim SC Leopoldsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Das Heimteam machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz. Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Leopoldsdorf derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SC Leopoldsdorf/Mfd. konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Marchegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. Die Ausbeute der Offensive ist beim SC mapo Marchegg verbesserungswürdig, was man an den erst 20 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der SC Marchegg musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Marchegg insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SC mapo Marchegg wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Während der SC Leopoldsdorf am kommenden Samstag den ASV Hohenau empfängt, bekommt es der SC Marchegg am selben Tag mit der Reserve des SV Leobendorf zu tun.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Leopoldsdorf/Mfd. – SC mapo Marchegg, 4:1 (2:0)

87 Nikola Todorovic 4:1

62 Marcel Jass 3:1

52 Lukas Grill 3:0

26 Nikola Todorovic 2:0

19 Stefan Navracsics 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.