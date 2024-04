Zehn Partien ohne Niederlage: SC Lassee setzt Erfolgsserie in Wullersdorf fort

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 04:14

Gebietsliga Nord/Nordwest: Gegen den SC Lassee holte sich der SK Miet-Tech Wullersdorf vor 150 Zuschauern eine 2:4-Schlappe ab. Der SC Lassee ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem Gast ein 4:3-Sieger feststand.

Die Anfangsphase verlief relativ friedlich. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Volf sein Team in der 18. Minute, als er den Keeper aus großer Distanz mit einem Lupfer überwinden konnte.

Tor, Toor, Tooor für SK Miet-Tech Wullersdorf zum 1:0. Dominik Volfi Volf erkennt im Totenwinkel, dass der Keeper von Lassee nicht richtig steht und hebt erm aus 35 Meter eine! Brudi Völler, Ticker-Reporter

Kevin Steinmetz war nach einem Freistoß per Kopf zur Stelle und markierte das 1:1 des SC Lassee (25.). Lukas Thaller brachte den Ball ebenfalls per Kopf zum 2:1 zugunsten des SC Lassee über die Linie (28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Maximilian Hansi die Führung des SC Lassee auf 3:1 aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Sturm sorgt für die Entscheidung

Peter Balta witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für den SK Wullersdorf ein (78.). Doch nur wenige Augenblicke später folgte die Entscheidung zu Gunsten der Gäste.

Hitzig wird es auf der Trainerbank von Lassee! Nach einer hereingabe von Lassee wird der Stürmer gestört und bleibt liegen - Wut beim Trainer - gefolgt von einer Gelben für jenen. Brudi Völler, Ticker-Reporter

Christoph Sturm versenkte die Kugel zum 4:2 für den SC Lassee (80.). Schließlich sprang für den SC Lassee gegen Wullersdorf ein Dreier heraus.

Der SK Miet-Tech Wullersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet der SK Wullersdorf die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SC Lassee setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die formschwache Abwehr, die bis dato 35 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Wullersdorf in dieser Saison. Nun musste sich die Heimmannschaft schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der SC Lassee hat nach dem souveränen Erfolg über den SK Miet-Tech Wullersdorf weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 37 geschossenen Toren gehört der SC Lassee offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Nord/Nordwest. Die Saisonbilanz des SC Lassee sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und drei Unentschieden büßte der SC Lassee lediglich drei Niederlagen ein. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SC Lassee zu besiegen.

Der SK Wullersdorf tritt am kommenden Sonntag beim SK Raika Ernstbrunn an, der SC Lassee empfängt am selben Tag den USC Muckendorf/Zeiselmauer.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SK Miet-Tech Wullersdorf – SC Lassee, 2:4 (1:3)

80 Christoph Sturm 2:4

78 Peter Balta 2:3

44 Maximilian Hansi 1:3

28 Lukas Thaller 1:2

25 Kevin Steinmetz 1:1

18 Dominik Volf 1:0

