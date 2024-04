Tulln gewinnt das Torfestival gegen Lassee

Spielberichte

Sonntag, 21. April 2024

Mit dem FC Tulln und dem SC Lassee trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien der FC Tulln aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 3:6-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der FC Tulln als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte der SC Lassee mit 3:1 für sich entschieden.

Ein Doppelpack brachte den FC Tulln in eine komfortable Position: Robin Josefik war gleich zweimal zur Stelle (3./28.). Dazwischen reklamierten die Gäste einen Elfmeter, doch den gab es nicht. Mit dem 3:0 durch Jan Feldmann schien die Partie bereits in der 39. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Nur eine Minute später knallte der Ball an die Stange und Lassee hatte Glück. Durch ein Eigentor von Lukas Nürnberger verbesserte der FC Tulln den Spielstand auf 4:0 für sich (41.). Die Überlegenheit des FC Tulln spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Zwei-Tore-Mann Thaller reicht SC Lassee nicht mehr

Auch in Halbzeit zwei ging das muntere Toreschießen weiter. Luca Sgarabottolo vollendete zum fünften Tagestreffer in der 49. Spielminute. Mit zwei schnellen Treffern von Maximilian Hansi (54.) und Lukas Thaller (56.) machte der SC Lassee deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Für das 6:2 des FC Tulln sorgte Okan Yilmaz, der in Minute 61 zur Stelle war. In der 87. Minute brachte Thaller das Netz für den SC Lassee zum Zappeln. Schlussendlich verbuchte der FC Tulln gegen den SC Lassee einen überzeugenden Heimerfolg.

Beim FC Tulln präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (61). Der FC Tulln hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Lassee weiter die vierte Tabellenposition inne. Der FC Tulln weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Elf Spiele währt bereits die Serie, in der der FC Tulln ungeschlagen ist.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Lassee den dritten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz des SC Lassee hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Lassee bisher elf Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Der FC Tulln stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SK Raika Ernstbrunn vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Lassee den SC Neusiedl/Zaya.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – SC Lassee, 6:3 (4:0)

87 Lukas Thaller 6:3

61 Okan Yilmaz 6:2

56 Lukas Thaller 5:2

54 Maximilian Hansi 5:1

49 Luca Sgarabottolo 5:0

41 Eigentor durch Lukas Nürnberger 4:0

39 Jan Feldmann 3:0

28 Robin Josefik 2:0

3 Robin Josefik 1:0

