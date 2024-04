Prottes gelingt später Siegtreffer gegen Muckendorf/Zeiselmauer

Spielberichte

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 60 Zuschauer wollten sich das Spiel der 20. Runde zwischen dem SC Prottes und dem USC Muckendorf/Zeiselmauer nicht entgehen lassen. Im Spiel des SC Prottes gegen den USC Muckendorf/Zeiselmauer gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SC Prottes. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Muckendorf/Zeiselmauer durch ein 3:1 für sich entschieden.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde wurde die Torsperre durch die Gastgeber durchbrochen. Dominik Vajdecka brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 17. und 38. Minute vollstreckte. Doch noch war der Sieg nicht in trockenen Tüchern. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Marco Friedrich das 1:2 für Muckendorf/Z. (44.). Ein Tor auf Seiten des Prottes SC machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Vajdecka glänzt als dreifacher Torschütze

Nach einer guten Stunde war die Führung der Heimelf dahin. Für das zweite Tor des USC Muckendorf/Zeiselmauer war Felix Greul verantwortlich, der in der 61. Minute das 2:2 besorgte. Gefeierter Mann des Spiels war Vajdecka, der dem SC Prottes mit seinem Elfmetertreffer in der 86. Minute den erneuten Vorsprung brachte. Am Schluss siegte der SC Prottes gegen Muckendorf/Zeiselmauer.

Der Prottes SC machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder.

Auf dem elftem Rang hielt sich Muckendorf/Z. in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die sechste Position inne. Trotz der Niederlage belegt der USC Muckendorf/Zeiselmauer weiterhin den siebten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt der SC Prottes beim FC Tulln an, während Muckendorf/Zeiselmauer einen Tag zuvor den SK Miet-Tech Wullersdorf empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – USC Muckendorf/Zeiselmauer, 3:2 (2:1)

86 Dominik Vajdecka 3:2

61 Felix Greul 2:2

44 Marco Friedrich 2:1

38 Dominik Vajdecka 2:0

17 Dominik Vajdecka 1:0

