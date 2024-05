Torspektakel: Wullersdorf und Tulln teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:16

In einem atemberaubenden Match der 22. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest (NÖ) lieferten sich der SK Miet-Tech Wullersdorf und der FC Tulln ein wahres Torfestival, das mit einem 3:3-Unentschieden endete. Die Fans beider Teams wurden Zeugen einer Achterbahn der Emotionen, bei der die Führung mehrfach wechselte und erst in den letzten Minuten der entscheidende Ausgleich fiel.

Erste Halbzeit: Wullersdorf geht in Führung

Der Sportklub Wullersdorf eröffnete das Spiel stark. Bereits in der 29. Minute brach Dominik Volf den Bann und schoss das erste Tor des Abends, womit die Wullersdorfer verdient mit 1:0 in Führung gingen. Der Treffer gab dem Heimteam zusätzlichen Schwung, und sie dominierten die erste Halbzeit weitgehend. Trotz einiger Chancen für die Tullner gelang es der Verteidigung der Wullersdorfer, bis zur Halbzeitpause die Führung zu behalten.

Zweite Halbzeit: Torreigen und dramatischer Ausgleich

Nach der Pause änderte sich das Bild schnell, als Fabian Zahrl in der 51. Minute für den FC Tulln den Ausgleich erzielte. Die Tullner zeigten nun mehr Initiative und drängten auf den Führungstreffer. Doch bevor sie diesen erzielen konnten, schlug der SK Wullersdorf zurück. David Ledecky, der Stürmer der Wullersdorfer, erwies sich als entscheidender Mann und brachte sein Team mit zwei schnellen Toren in der 61. und 66. Minute mit 3:1 in Führung. Die Fans der Wullersdorfer jubelten, und es sah so aus, als ob die Heimmannschaft das Spiel kontrollieren könnte.

Die letzten 15 Minuten des Spiels jedoch gehörten ganz dem FC Tulln. In einer bemerkenswerten Wendung erzielte Robin Josefik zwei Tore in kurzer Folge (80. und 85. Minute), was den Ausgleich zum 3:3 bedeutete. Sein zweiter Treffer, nur fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, ließ die Anhänger der Tullner in Ekstase ausbrechen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als beide Teams in den letzten Minuten alles nach vorne warfen, um den Siegtreffer zu erzielen.

Letztlich blieb es beim 3:3, und das Spiel endete ohne weiteren Torerfolg. Beide Teams zeigten beeindruckende Offensivleistungen, mussten sich aber letztendlich mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Dieses Ergebnis spiegelt die Leidenschaft und den Kampfgeist wider, den beide Teams an diesem Abend auf den Platz brachten.

Das Spiel war ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unberechenbar und spannend Fußball sein kann, und wird den Fans beider Mannschaften noch lange in Erinnerung bleiben. Der SK Wullersdorf und der FC Tulln zeigten, dass in der Gebietsliga jederzeit alles möglich ist.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Wullersdorf : FC Tulln - 3:3 (1:0)

85 Robin Josefik 3:3

80 Robin Josefik 3:2

66 David Ledecky 3:1

61 David Ledecky 2:1

51 Fabian Zahrl 1:1

29 Dominik Volf 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.