Geissler-Doppelpack beschert SC Neusiedl/Zaya achten Saisonsieg

Ein spannender Nachmittag am 22. Spieltag der Gebietsliga Nord/Nordwest, bei dem der SC Neusiedl/Zaya in einem packenden Match gegen den SC Prottes mit 2:1 triumphierte. Im Duell zweier Nachbarn aus der unteren Tabellenregion behielten die Gäste knapp die Oberhand und feierten den achten Saisonsieg. Die Kicker aus Prottes hingegen gingen im neunten Rückrundenspiel zum sechsten Mal leer aus.

Neusiedl mit Blitzstart

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SC Neusiedl/Zaya bereits in der 6. Minute durch einen exzellent ausgeführten Freistoß von Stephan Geissler in Führung ging. Der Ball, der lang und präzise getreten wurde, fand seinen Weg ins lange Eck, während Torhüter Jozef Grujbar und seine Vorderleute das Nachsehen hatten. Trotz des frühen Rückstandes fand der Sportclub Prottes langsam ins Spiel und begann, Druck aufzubauen, wobei die Hausherren in der 15. Minute erste Halbchancen verzeichneten.

Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich und dachten in der 34. Minute, sie hätten ihn erzielt, doch ein Treffer von Nik Ablinger wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht anerkannt. Dies führte zu Diskussionen, aber das Spiel ging weiter mit einer knappen Führung für die Gäste, die bis zur Halbzeit Bestand hatte.

Geissler bringt Gäste erneut in Front

Nach der Pause erhöhte Prottes den Druck, und nach einem Lattenkopfball in der 51. Minute erzielten die Heimischen nur zwei Minuten später den verdienten Ausgleich. Ein Elfmeter, verwandelt von Dominik Vajdecka, der präzise an der Innenstange einschlug, brachte Prottes zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange. Nur drei Minuten später ging Neusiedl erneut in Führung, als Fabien Damböck auf das Tor schoss und der Goalie Grujbar den Ball nur abprallen lassen konnte, woraufhin Geissler zur Stelle war und das 1:2 erzielte.

Die Schlussphase des Spiels wurde noch hitziger, als Prottes' Ablinger in der 88. Minute sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und Rot sah, was die Hoffnungen auf ein Comeback der Heimmannschaft weiter dämpfte. Trotz Unterzahl kämpfte Prottes weiter, aber die Neusiedler verteidigten geschickt und hielten ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Das Spiel endete mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg für den SC Neusiedl/Zaya, der damit drei Punkte auf seinem Konto verbuchen konnte.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Prottes SC : Neusiedl/Z - 1:2 (0:1)

56 Stephan Geissler 1:2

51 Dominik Vajdecka 1:1

8 Stephan Geissler 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Ralf Keider erstellt.

