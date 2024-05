Marchfelder Zweitvertretung triumphiert mit 4:1 gegen Leobendorf II

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:05

Im spannenden Duell der 22. Runde in der Gebietsliga Nord/Nordwest zeigte der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Leobendorf II klar mit 4:1. Die Marchfelder dominierten das Spiel von Beginn an und sicherten sich durch strategische Überlegenheit und effektive Chancenverwertung den Sieg.

Früher Führungstreffer setzt Ton für das Spiel

Das Spiel begann energiegeladen, als der Fußballclub Marchfeld Donauauen II bereits in der ersten Minute den Anstoß ausführte. Der Druck der Heimmannschaft zahlte sich aus, als Lirian Sejdini in der 45. Minute einen Elfmeter souverän verwandelte und die Marchfelder mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer gab den Ton für den Rest des Spiels an, und Mannsdorf-Großenzersdorf KM II ging mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit bringt Torregen für die Marchfelder

Nach der Pause zeigte sich der Fußballclub Marchfeld Donauauen II noch entschlossener, die Führung auszubauen. In der 63. Minute erhöhte Yasin Kirimli auf 2:0, nachdem er sich geschickt durch die Abwehr der Leobendorfer spielte und den Ball präzise im Netz unterbrachte. Nur zwölf Minuten später, in der 75. Minute, baute Melvin Gartner die Führung weiter aus. Gartner, der aus kurzer Distanz traf, ließ dem Torwart der Leobendorfer keine Chance und markierte das 3:0 für die Heimmannschaft.

Christoph Aberham krönte die Leistung der Mannsdorf-Großenzersdorfer mit einem weiteren Tor in der 85. Minute. Sein kraftvoller Schuss ins obere Eck des Tores verstärkte den Jubel der Heimfans und stellte den Spielstand auf 4:0. Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Leobendorfer nicht auf und erzielten in der 90. Minute durch Tomislav Kraljevic den Ehrentreffer zum 4:1. Kraljevic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Marchfelder und sorgte zumindest für einen kleinen Lichtblick für die Gäste.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen, und der Fußballclub Marchfeld Donauauen II konnte nach dem Schlusspfiff in der 96. Minute einen wohlverdienten Sieg feiern. Das Ergebnis spiegelte die Überlegenheit der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II in diesem Match wider, während der SV Leobendorf II wichtige Lektionen für die kommenden Spiele mitnehmen konnte.

Die starke Leistung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM II an diesem Spieltag unterstreicht ihre Ambitionen in der Liga und zeigt, dass sie ein ernstzunehmender Gegner in der Gebietsliga Nord/Nordwest sind. Mit kontinuierlicher Formverbesserung könnten sie eine Schlüsselrolle in den oberen Tabellenrängen spielen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mannsdorf-Großenzersdorf KM II : Leobendorf II - 4:1 (1:0)

95 Tomislav Kraljevic 4:1

85 Christoph Aberham 4:0

75 Melvin Gartner 3:0

63 Yasin Kirimli 2:0

47 Lirian Sejdini 1:0

