Mannsdorf-Großenzersdorf KM II sichert sich knappen Sieg gegen FC Neudorf

In einer packenden Begegnung der 23. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest konnte sich Mannsdorf-Großenzersdorf KM II mit einem späten Tor gegen den FC Neudorf durchsetzen. Das einzige Tor des Abends, erzielt von Lirian Sejdini in der 72. Minute, entschied das Spiel zugunsten der Gäste. Trotz zahlreicher Versuche gelang es dem FC Neudorf nicht, das Blatt zu wenden, was in einem Endstand von 0:1 resultierte.

Ein intensiver Schlagabtausch

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff um 20:00 Uhr. Beide Teams zeigten von Beginn an hohes Engagement und Kampfgeist. Der FC Neudorf, bekannt für sein robustes Spiel, setzte auf starke Defensivarbeit und schnelle Konter, während die Mannsdorf-Großenzersdorf KM II, auch die Marchfelder genannt, ihr Spiel auf Ballbesitz und präzise Pässe aufbaute. Die erste Halbzeit war geprägt von einem ausgeglichenen Kräftemessen, wobei beide Mannschaften gute Chancen kreierten, es jedoch nicht schafften, den Ball im Netz unterzubringen.

Beide Teams gingen mit einer Reihe von Wechseln in die zweite Halbzeit, wobei der FC Neudorf in der 45. Minute gleich doppelt wechselte, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Dies änderte jedoch wenig am dynamischen Gleichgewicht des Spiels, das weiterhin von intensiven Mittelfeld-Duellen und gegenseitigem Abtasten bestimmt war.

Der entscheidende Treffer

Die entscheidende Wende kam in der 72. Minute, als Lirian Sejdini von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II das Führungstor erzielte. Nach einer scharf getretenen Ecke fand Sejdini sich in perfekter Position wieder und ließ dem Torwart des FC Neudorf keine Chance. Dieses Tor brachte nicht nur die Führung, sondern auch einen merklichen Schub an Selbstvertrauen für die Gäste. Der FC Neudorf reagierte mit weiteren Wechseln und versuchte alles, um den Ausgleich zu erzwingen, aber die Abwehr der Marchfelder stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

In den Schlussminuten des Spiels verstärkten die Neudorfer ihre Angriffe, doch die Mannschaft von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II verteidigte geschickt und hielt den knappen Vorsprung. Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Marchfelder konnten einen hart erkämpften Sieg feiern.

Dieser Sieg könnte für Mannsdorf-Großenzersdorf KM II in der Tabelle der Gebietsliga Nord/Nordwest entscheidende Punkte bedeuten, während der FC Neudorf nachdenklich in die nächste Runde geht. Beide Teams zeigten beeindruckende Leistungen, doch am Ende war es die Effizienz von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II, die den Unterschied machte.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Neudorf : Mannsdorf-Großenzersdorf KM II - 0:1 (0:0)

72 Lirian Sejdini 0:1

