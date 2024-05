Souveräner Auswärtssieg: SK Wullersdorf dominiert in Neusiedl

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 21:19

Am Samstagabend stand das Duell in der 23. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest zwischen dem SC Neusiedl/Zaya und dem SK Miet-Tech Wullersdorf auf dem Programm. In einer Partie, die besonders in der zweiten Halbzeit an Intensität gewann, setzten sich die Gäste aus Wullersdorf letztlich klar und verdient mit 3:0 durch.

Mwatero bringt Gäste in Front

Der Beginn des Spiels war geprägt von einer gegenseitigen Abtastphase, in der beide Teams versuchten, ins Spiel zu finden. Die erste signifikante Aktion geschah in der 33. Minute, als Mwatero für den SK Wullersdorf zur Stelle war. Ein umstrittener Einwurf anstelle eines möglichen Freistoßes führte zu einer Vorlage auf Mwatero, der sich nicht zweimal bitten ließ und aus kurzer Distanz zum 0:1 traf. Dieses Tor brachte die Wullersdorfer in eine gute Ausgangsposition, während Neusiedl sich anschickte, den Rückstand aufzuholen.

Rohrer schnürt Doppelpack

Die Heimmannschaft zeigte sich trotz des Rückstands bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Besonders in der 59. Minute gab es eine große Chance durch Damböck, dessen Zusammenspiel mit Geissler jedoch ungenutzt blieb. Wullersdorf erhöhte den Druck und nutzte die sich bietenden Räume effektiv aus. Nach einem präzisen Lochpass überwand Julian Rohrer die Neusiedler Abwehr und schoss zum 0:2 ein. Die Effizienz der Wullersdorfer im Konter war auffällig, während Neusiedl trotz mehrerer Wechsel und taktischer Umstellungen nicht zum Abschluss kam.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 75. Minute, als Rohrer nach einem schnellen Gegenstoß das dritte Tor für die Gäste erzielte und damit den Spielstand auf 0:3 stellte. Dieser Treffer zeigte die klare Überlegenheit der Wullersdorfer. Das Spiel endete schließlich ohne weitere Tore, und der SK Wullersdorf konnte einen wichtigen Sieg verbuchen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Ralf Keider erstellt.

