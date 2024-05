Souveräner Auswärtssieg: SC Prottes setzt sich in Marchegg klar durch

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 17:19

Nach einer starken Vorstellung setzte sich der SC Prottes klar mit 5:1 beim SC Marchegg durch. In einer Begegnung der 23. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest trafen zwei schwache Rückrunden-Teams aufeinander. Die Gäste aus Prottes behielten am Pfingstsonntag souverän die Oberhand und fuhren im Frühjahr den dritten "Dreier" ein, während der Tabellenvorletzte im zwölften Heimspiel die bereits zehnte Niederlage einstecken musste.

Gäste erreichen mit frühem Doppelschlag die Siegerstraße

Prottes startete energisch in das Spiel und konnte bereits in der 12. Minute durch Dominik Vajdecka in Führung gehen, der einen direkten Freistoß meisterhaft im linken Eck versenkte. Nur fünf Minuten später verdoppelte Patrick Pöschl die Führung, als er nach einer Ecke von rechts den Ball ins Netz beförderte. Die Marchegger fand nur schwer ins Spiel, gaben jedoch in der 40. Minute ein Lebenszeichen, als Franz Eichtinger nach einem schlecht geklärten Eckball das Leder aus 15 Metern flach ins rechte Eck schoss und den Anschlusstreffer erzielte.

Vorentscheidung kurz nach der Pause

Unmittelbar nach der Halbzeitpause erhöhte wieder Pöschl für Prottes, dieses Mal mit einem scharfen Schuss von links aus spitzem Winkel zum 3:1. Dieser Treffer gab den Gästen sichtlich mehr Selbstvertrauen und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen. In der 88. Minute machten die Gäste den Sack endgültig zu: Dejan Jelic zog nach innen und hämmerte den Ball unter die Latte zum 4:1. Der SC Marchegg war geschlagen und konnte keine wirkliche Gefahr ausstrahlen.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Sandro Struckl in der 90. Minute, der nach einer starken individuellen Leistung das 5:1 erzielte und damit das Endergebnis festlegte. Es war ein hochverdienter Sieg für den SC Prottes, der über die gesamte Spieldauer das dominantere Team war.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Marchegg : Prottes SC - 1:5 (1:2)

92 Sandro Struckl 1:5

88 Dejan Jelic 1:4

46 Patrick Pöschl 1:3

40 Franz Eichtinger 1:2

17 Patrick Pöschl 0:2

12 Dominik Vajdecka 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

