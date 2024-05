Muckendorf/Zeiselmauer siegt in energiegeladener Begegnung gegen SC Neusiedl/Zaya

Spielberichte

Im Rahmen der 24. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest lieferten sich der USC Muckendorf/Zeiselmauer und der SC Neusiedl/Zaya ein packendes Duell, das mit einem überzeugenden 4:1 Sieg für die Heimmannschaft endete. Trotz eines umstrittenen Spiels, in dem Schiedsrichterentscheidungen eine bedeutende Rolle spielten, zeigten die Muckendorfer eine beeindruckende Leistung, die ihnen drei wichtige Punkte sicherte.

Erste Halbzeit: Muckendorf/Zeiselmauer setzt sich durch

Das Spiel begann schwungvoll mit einem energischen Start beider Teams. Der USC Muckendorf/Zeiselmauer, angefeuert durch die Heimfans, und der SC Neusiedl/Zaya, der trotz einiger guter früher Chancen nicht in Führung gehen konnte, kämpften um die Kontrolle.

Neusiedl schon mit 2 guten Aktionen, Ciubanu lässt sich aber im Abschluss immer zu lange Zeit. Ralf Keider, Ticker-Reporter

In den ersten Minuten des Spiels zeigte Neusiedl eine starke Offensive, doch es gelang ihnen nicht, diese in Zählbares umzumünzen. Ihre Bemühungen wurden in der 29. Minute gedämpft, als Julian Velisek für Muckendorf/Zeiselmauer nach einem umstrittenen Elfmeter das 1:0 erzielte. Der Elfmeter, gegeben durch Schiedsrichter Erdil, löste Diskussionen aus, da Velisek außerhalb des Strafraums gefallen sein soll.

Neusiedls Chancenauswertung rächt sich postwendend und die älteste Fussballweisheit der Welt tritt ein. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte Marco Friedrich in der 39. Minute die Führung für die Heimmannschaft, nachdem Neusiedl's Florian Wenzl eine rote Karte (Torchancenverhinderung) erhalten hatte und Muckendorf einen daraus resultierenden Freistoß nutzte. Dieser zweite Treffer ließ die Stimmung aufseiten der Muckendorfer hochkochen, während Neusiedl sichtlich frustriert war über die Art und Weise, wie das Spiel sich entwickelte.

Zweite Halbzeit: Weitere Tore und umstrittene Momente

Nach der Pause erhöhte Berkin Gürünlü in der 48. Minute per Elfmeter auf 3:0 für Muckendorf/Zeiselmauer. Die Hoffnungen von Neusiedl, ins Spiel zurückzukommen, wurden dadurch stark geschmälert, jedoch zeigten sie weiterhin Einsatz. Oliver Straka belohnte seine Mannschaft mit einem Treffer in der 61. Minute zum 3:1 und brachte damit kurzzeitig Hoffnung zurück.

Neusiedl ist bemüht, viel geht aber nicht mehr. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Doch diese Hoffnung wurde schnell zunichte gemacht, als Julian Velisek in der 83. Minute, trotz Abseitsverdachts, das vierte Tor für Muckendorf/Zeiselmauer erzielte.

Trotz mehrerer Wechsel und Versuche, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden, konnte Neusiedl/Zaya den starken Angriffen und der effizienten Verteidigung der Muckendorfer nicht mehr viel entgegensetzen. Das Spiel endete schließlich mit einem 4:1 Sieg für USC Muckendorf/Zeiselmauer, der von den lokalen Fans ausgiebig gefeiert wurde.

In einem Spiel, das von kontroversen Schiedsrichterentscheidungen und intensiven Momenten geprägt war, behielten die Muckendorfer die Oberhand und sicherten sich drei Punkte in der Liga. Die Neusiedler hingegen mussten eine bittere Niederlage einstecken, die sie zurück in die Zeichentafel schicken wird, um sich auf die kommenden Spiele vorzubereiten.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Muckendorf/Z. : Neusiedl/Z - 4:1 (2:0)

83 Julian Velisek 4:1

61 Oliver Straka 3:1

48 Berkin Gürünlü 3:0

39 Marco Friedrich 2:0

29 Julian Velisek 1:0

