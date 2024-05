Leobendorfer Torfeuerwerk überrollt Ernstbrunn

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 01:56

Ein fesselndes Duell in der 24. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest sah den SV Leobendorf II, der eine beeindruckende Leistung gegen den SK Ernstbrunn ablieferte und das Spiel mit einem klaren 5:2 für sich entschied. Von Beginn an setzte Leobendorf II die Gastgeber massiv unter Druck und zog bereits zur Halbzeit mit zwei Toren davon. Ein Hattrick von Thomas Stift und weitere Tore von Simon Winter und Elias Groll rundeten den erfolgreichen Auftritt ab, während Denis Frimmel für Ernstbrunn zweimal ins Netz traf.

Explosiver Start und dominante Leobendorfer

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Thomas Stift in der 16. Minute das erste Tor für die Leobendorfer erzielte. Stift, der an diesem Tag nicht zu stoppen war, nutzte eine Unachtsamkeit in der Ernstbrunner Abwehr und brachte seine Mannschaft in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte Stift seinen Tagesertrag, indem er erneut eine Lücke in der Defensive der Gastgeber fand und den Ball präzise im Netz unterbrachte. Mit einem Stand von 0:2 ging es in die Pause, wobeizusehen war, dass Leobendorf II entschlossen war, das Spiel zu dominieren.

Ernstbrunn kämpft, doch Leobendorf behält die Oberhand

Nach der Halbzeit intensivierten die Ernstbrunner ihre Angriffe und suchten den Anschluss. Doch bevor sie sich versahen, erhöhte Thomas Stift in der 51. Minute auf 0:3, indem er seinen ersten Hattrick perfekt machte. Dieser Treffer schien die Gastgeber zu lähmen, während Leobendorf weiterhin die Spielkontrolle behielt. Ernstbrunn fand jedoch in der 58. Minute durch Denis Frimmel wieder Hoffnung, als dieser zum 1:3 traf und kurzzeitig neue Energie in das Spiel seines Teams brachte. Jedoch dauerte die Freude nicht lange, denn Simon Winter stellte in der 60. Minute den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 1:4 für die Gäste. Elias Groll fügte in der 64. Minute noch einen weiteren Treffer hinzu und machte das 1:5, bevor Frimmel in der 71. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und das Spiel auf 2:5 brachte.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Tore, und das Match endete schließlich mit einem beeindruckenden 5:2-Sieg für den SV Leobendorf II. Der Sportverein Leobendorf zeigte eine überzeugende Teamleistung, während der SK Ernstbrunn trotz der Niederlage kämpferische Qualitäten bewies. Besonders herausragend war die Leistung von Thomas Stift, dessen Hattrick maßgeblich zum Sieg seines Teams beitrug.

Das Spiel wurde schließlich in der 93. Minute abgepfiffen, besiegelte den Auswärtssieg für Leobendorf II und hinterließ sowohl Momente des Triumphes als auch der Besinnung für die Mannschaften. Der SK Ernstbrunn muss nun aus dieser Niederlage lernen, während Leobendorf II mit neuem Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen kann.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Ernstbrunn : Leobendorf II - 2:5 (0:2)

71 Denis Frimmel 2:5

64 Elias Groll 1:5

60 Simon Winter 1:4

58 Denis Frimmel 1:3

51 Thomas Stift 0:3

45 Thomas Stift 0:2

16 Thomas Stift 0:1

