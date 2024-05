Dramatisches Remis: ASV Hohenau und FC Tulln trennen sich 1:1

Spielberichte

Ein spannendes Fußballmatch in der Gebietsliga Nord/Nordwest fand zwischen dem ASV Hohenau und dem FC Tulln statt, wobei beide Teams um jeden Ball kämpften und letztendlich die Punkte teilten. Die Hohenauer, die vor heimischem Publikum spielten, fanden sich nach einem frühen Rückstand wieder und kämpften sich zurück ins Spiel, um schließlich ein hart umkämpftes 1:1-Unentschieden zu erreichen. Die Tullner, die früh in Führung gingen, konnten diese nicht über die Zeit retten und mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Früher Schock für die Hohenauer

Die Gäste aus Tulln starteten fulminant in die Partie und schockierten die Gastgeber bereits in der vierten Minute. Robin Josefik, Stürmer des FC Tulln, nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Hohenauer und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor gab den Tullnern sichtlich Selbstvertrauen, und sie dominierten die ersten Spielminuten. Der ASV Hohenau hingegen schien von dem schnellen Gegentreffer überrascht und brauchte einige Zeit, um sich zu sammeln.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei der Arbeitersportverein Hohenau langsam aber sicher in die Partie fand. Trotz einiger guter Ansätze gelang es den Gastgebern jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen, und so ging es mit dem knappen Vorsprung für die Tullner in die Pause.

Hohenau kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hohenauer entschlossen aus der Kabine und suchten den Weg nach vorne. Sie erhöhten den Druck auf das Tor der Tullner und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Die Defensive der Gäste stand jedoch größtenteils sicher und ließ nur wenige klare Chancen zu. Es schien, als könnten die Tullner ihren knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Das Blatt wendete sich jedoch in der 73. Minute. Jasmin Delic, der Angreifer des ASV Hohenau, wurde im Strafraum angespielt und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck erzielte er den verdienten Ausgleich zum 1:1. Die Freude bei den Hohenauern war groß, während die Tullner nun wieder mehr für das Spiel tun mussten, um erneut in Führung zu gehen.

In den letzten Minuten des Spiels entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams die Chance auf den Siegtreffer hatten. Letztendlich blieb es jedoch beim 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das angesichts des Spielverlaufs als gerecht angesehen werden kann. Der ASV Hohenau zeigte eine starke zweite Halbzeit und bewies Moral, während der FC Tulln seine Führung aus der Hand gab, aber immerhin einen Punkt mit nach Hause nehmen konnte.

Das Spiel endete nach regulärer Spielzeit ohne Nachspielzeit, und beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben, was in der Tabelle der Gebietsliga Nord/Nordwest sicherlich Auswirkungen haben wird.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Hohenau : FC Tulln - 1:1 (0:1)

73 Jasmin Delic 1:1

4 Robin Josefik 0:1

