FC Tulln siegt souverän mit 4:1 gegen SC Neusiedl/Zaya

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 01:51

Der FC Tulln hat in der Gebietsliga Nord/Nordwest einen eindrucksvollen 4:1-Auswärtssieg gegen den SC Neusiedl/Zaya eingefahren. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnten die Tullner in der zweiten Halbzeit ihre Offensivkraft voll ausspielen und das Spiel deutlich für sich entscheiden. Die Neusiedler konnten zwar kurzzeitig Hoffnung schöpfen, mussten sich letztlich aber der Überlegenheit des Gegners geschlagen geben.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bereits mit dem Anpfiff um 20:00 Uhr war klar, dass der FC Tulln als Favorit in die Partie ging. Dies zeigte sich auch schon früh im Spiel. In der 8. Minute gelang Jan Feldmann der erste Treffer des Abends, als er das 0:1 für die Tullner markierte. Der SC Neusiedl/Zaya bemühte sich um eine schnelle Antwort, jedoch konnten sie einige vielversprechende Chancen zunächst nicht nutzen.

Koller hält gegen Nummer 17 sensationell im 1 gegen 1. Ralf Keider, Ticker-Reporter

In der 19. Minute zeigte Chrisi Koller eine sensationelle Parade im 1-gegen-1-Duell gegen die Nummer 17 von Tulln, was den Neusiedlern vorerst das Spiel offen hielt.

Geissler mit der Topchance auf den Ausgleich. Er scheitert im 1 gegen 1 mit einem Chip über den Tormann. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Nach einer weiteren vergebenen Großchance von Geissler in der 31. Minute, kam der SC Neusiedl/Zaya schließlich doch noch zum Ausgleich. In der 40. Minute scheiterte zunächst Oli Straka im 1-gegen-1 gegen den Tormann der Tullner, doch Daniel Pribitzer war zur Stelle und staubte zum 1:1 ab. Kurz darauf gab es einen Wechsel bei den Gästen: Landsiedl verließ das Feld, für ihn kam Kucera ins Spiel.

Tulln dominiert die zweite Halbzeit

Plötzlich Neusiedl oben auf. Swarat mit dem Schuss, knapp übers Kreuzeck. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den SC Neusiedl/Zaya. In der 51. Minute verfehlte Swarat mit einem Schuss knapp das Kreuzeck. Doch ab der 62. Minute kippte das Spiel endgültig zugunsten der Tullner. Fabio Fiedler köpfte eine Flanke freistehend zum 1:2 ein. Nur drei Minuten später verhinderte Koller erneut einen weiteren Treffer durch eine starke Parade gegen einen Kopfball von Josefik.

Lattenschuss Tulln, Neusiedl im Glück (62.). Ralf Keider, Ticker-Reporter

Im Anschluss an zwei Wechsel auf Seiten der Neusiedler in der 68. Minute, bei denen Daniel Pribitzer und Stephan Geissler durch Fabien Damböck und Jakub Babirat ersetzt wurden, konnten die Tullner ihren Vorsprung weiter ausbauen. In der 79. Minute verwandelte Andreas Dober einen Elfmeter souverän zum 1:3.

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 84. Minute, als Robin Josefik zum 1:4 einnetzte. Trotz der Bemühungen der Neusiedler, wie dem nicht gegebenen Tor von Damböck in der 89. Minute, konnten sie das Ergebnis nicht mehr verändern.

Tulln der verdiente Sieger. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand fest, dass der FC Tulln als verdienter Sieger vom Platz ging. Die Tullner konnten damit ihre starke Offensivleistung erneut unter Beweis stellen und den SC Neusiedl/Zaya deutlich in die Schranken weisen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Neusiedl/Z : FC Tulln - 1:4 (1:1)

84 Robin Josefik 1:4

79 Andreas Dober 1:3

62 Fabio Fiedler 1:2

40 Daniel Pribitzer 1:1

8 Jan Feldmann 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.