Unentschieden zwischen SV Leobendorf II und SC Prottes

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 01:44

In einem packenden Duell in der 25. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest trennten sich der SV Leobendorf II und der SC Prottes mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie begann mit einer dominanten Vorstellung des SC Prottes, der früh in Führung ging, doch der SV Leobendorf II zeigte großen Kampfgeist und schaffte es, in der zweiten Halbzeit auszugleichen.

Blitzstart für SC Prottes

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als die Gäste aus Prottes bereits in der 17. Minute das erste Tor erzielten. Dominik Vajdecka nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Leobendorfer und brachte den SC Prottes mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor setzte die Heimmannschaft unter Druck, und die Leobendorfer versuchten, schnell eine Antwort zu finden.

Die Bemühungen des SV Leobendorf II blieben jedoch ohne Erfolg, und stattdessen konnten die Gäste ihre Führung kurz vor der Halbzeitpause ausbauen. In der 44. Minute war es Julian Schmid, der einen schnellen Konter erfolgreich abschloss und das 2:0 für den SC Prottes erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der Sportclub Prottes in die Halbzeitpause.

Aufholjagd der Leobendorfer

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Leobendorf II eine deutlich verbesserte Leistung. Die Mannschaft spielte nun entschlossener und setzte den SC Prottes unter Druck. In der 71. Minute zahlten sich die Bemühungen der Heimmannschaft aus. Tomislav Kraljevic erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2, indem er eine präzise Hereingabe verwertete. Dieses Tor gab den Leobendorfern neuen Auftrieb, und sie drängten weiter auf den Ausgleich.

Das Spiel nahm in der Schlussphase noch einmal an Dramatik zu. In der 77. Minute ereignete sich ein unglückliches Missgeschick für den SC Prottes. Ein Eigentor von Christof Schmoldas brachte den Ausgleich zum 2:2 für den SV Leobendorf II. Die Freude bei den Leobendorfern war groß, während der SC Prottes den Verlust des Vorsprungs verarbeiten musste.

In den verbleibenden Minuten versuchten beide Mannschaften noch, den Siegtreffer zu erzielen, doch die Defensiven standen nun sicherer, und keine der beiden Teams konnte sich entscheidend durchsetzen. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten, und das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Der SV Leobendorf II zeigte großen Kampfgeist und Moral, indem er einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte, während der SC Prottes nach einer starken ersten Halbzeit den Sieg aus der Hand gab. Insgesamt war es ein spannendes und unterhaltsames Spiel, das den Fans sicherlich in Erinnerung bleiben wird.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Leobendorf II : Prottes SC - 2:2 (0:2)

77 Eigentor durch Christof Schmoldas 2:2

71 Tomislav Kraljevic 1:2

44 Julian Schmid 0:2

17 Dominik Vajdecka 0:1

