SC Leopoldsdorf feiert überzeugenden 5:0-Sieg gegen SK Wullersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 01:56

In der 25. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest trafen der SC Leopoldsdorf und der SK Wullersdorf aufeinander. Das Heimteam, SC Leopoldsdorf, dominierte das Spiel von Anfang an und sicherte sich mit einem klaren 5:0-Sieg die drei Punkte. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Leopoldsdorfer vier Tore erzielen und legten damit den Grundstein für ihren Erfolg.

Frühe Führung und dominantes Spiel der Leopoldsdorfer

Das Spiel begann mit einem frühen Anstoß und es dauerte nicht lange, bis der SC Leopoldsdorf das erste Mal jubeln konnte. In der 10. Minute erzielte Stefan Navracsics das 1:0 für die Gastgeber. Ein schneller und präziser Angriff über die Flügel führte dazu, dass Navracsics im Strafraum der Wullersdorfer richtig stand und den Ball sicher im Netz unterbrachte.

Nur fünf Minuten später, in der 15. Minute, erhöhte Patrick Gänsdorfer auf 2:0. Wiederum war es ein gut herausgespielter Angriff, der die Abwehr der Gäste überwinden konnte. Gänsdorfer nutzte die Unordnung in der Defensive der Wullersdorfer und schob den Ball aus kurzer Distanz ein.

Die Leopoldsdorfer ließen auch nach diesen beiden schnellen Treffern nicht nach und setzten die Gäste weiterhin unter Druck. In der 21. Minute war es Nikola Todorovic, der mit einem präzisen Schuss aus der zweiten Reihe das 3:0 erzielte. Die Wullersdorfer schienen in dieser Phase des Spiels überfordert und fanden keine Mittel, um den Angriffen der Gastgeber etwas entgegenzusetzen.

Todorovic und Rauchecker vollenden den Kantersieg

Bevor die erste Halbzeit zu Ende ging, setzte der SC Leopoldsdorf noch einen drauf. Erneut war es Nikola Todorovic, der in der 35. Minute sein zweites Tor des Abends erzielte und damit das 4:0 für die Leopolsdorfer markierte. Ein schneller Konter, der durch präzise Pässe vorgetragen wurde, ermöglichte es Todorovic, allein vor dem Torwart der Wullersdorfer aufzutauchen und souverän abzuschließen.

Mit einer deutlichen 4:0-Führung ging es in die Halbzeitpause. Die Wullersdorfer hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten Chancen und fanden keinen Zugriff auf das Spiel.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild fort. Der SC Leopoldsdorf kontrollierte das Spielgeschehen und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. In der 70. Minute krönte Stephan Rauchecker die dominante Leistung der Gastgeber mit dem 5:0. Nach einem gelungenen Dribbling im Strafraum der Gäste zog Rauchecker ab und ließ dem Torhüter der Wullersdorfer keine Chance.

Die letzten 20 Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. Der SC Leopoldsdorf spielte die Partie souverän zu Ende und ließ den Gästen keinen Raum für eine mögliche Aufholjagd. Mit dem Abpfiff stand fest, dass die Leopoldsdorfer einen klaren und verdienten 5:0-Sieg eingefahren hatten.

Dieser Sieg bedeutet für den SC Leopoldsdorf nicht nur drei Punkte, sondern auch einen moralischen Schub für die letzte Runde. Der SK Wullersdorf hingegen wird sich nach dieser deutlichen Niederlage neu formieren müssen, um in der kommenden Partie wieder erfolgreich zu sein.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Leopoldsdorf : Wullersdorf - 5:0 (4:0)

70 Stephan Rauchecker 5:0

35 Nikola Todorovic 4:0

21 Nikola Todorovic 3:0

15 Patrick Gänsdorfer 2:0

10 Stefan Navracsics 1:0

