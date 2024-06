Tabellenführer FC Neudorf siegt souverän gegen SK Ernstbrunn

Spielberichte

Am heutigen Samstag setzte sich der FC Neudorf in Runde 25 der Gebietsliga Nord/Nordwest klar und deutlich mit 3:0 gegen den SK Ernstbrunn durch. Die Hausherren dominierten von Anfang an und gingen bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Für die Entscheidung sorgte man dann nach dem Seitenwechsel. Am letzten Spieltag hat man den Meistertitel damit in der eigenen Hand.

Frühe Führung für den FC Neudorf ebnet Weg zum Heimerfolg

Das Spiel begann mit viel Druck von Seiten des FC Neudorf, die bereits in den ersten Minuten zwei Ecken herausspielten (Minute 2). In der 6. Minute setzte ein Kopfball von Weiss eine erste Duftmarke, als der Ball nur die Latte traf. Der SK Ernstbrunn versuchte ebenfalls, früh Akzente zu setzen, wie ein Distanzschuss von Huber in der 9. Minute zeigte. Doch der Fußballklub Neudorf war präsenter und gefährlicher.

In der 18. Minute zahlte sich der Druck aus: Ein schöner Spielzug, bei dem Bergauer nach einem Pass von Liskowetz Hackl entwischte und querlegte, fand in Ebersberger seinen Abnehmer zum 1:0. Nur elf Minuten später erhöhte Hirmer auf 2:0, nachdem Liskowetz eine weitere sehenswerte Vorlage spielte und der Ball trocken im linken Eck versenkt wurde (Minute 29). Bis zur Halbzeit gab es noch weitere Chancen für die Neudorfer, doch Ernstbrunns Abwehr verhinderte das dritte Gegentor.

Markus Strebl besorgt die endgültige Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel kam der SK Ernstbrunn etwas stärker aus der Kabine und setzte die Neudorfer Verteidigung unter Druck. Frimmel vergab jedoch eine gute Möglichkeit freistehend vor dem Torhüter Chvojka (Minute 46). Trotz dieser kurzen Druckphase gelang es Ernstbrunn nicht, für den Anschlusstreffer zu sorgen. Im Gegenteil: Der FC Neudorf behielt die Kontrolle und hätte in der 53. Minute beinahe das dritte Tor erzielt, als Liskowetz frei vorm Torhüter scheiterte.

In der 65. Minute war es dann endlich soweit: Markus Strebl krönte seine starke Leistung mit einem Kopfballtreffer nach einem Eckball zum 3:0. Der Treffer besiegelte endgültig die Überlegenheit der Neudorfer an diesem Tag. In den letzten Minuten konnte Ernstbrunn nur noch Halbchancen herausspielen, wie ein Freistoß, der ans Lattenkreuz klatschte (Minute 67).

Der FC Neudorf hingegen ließ es etwas ruhiger angehen, verwaltete das Spiel und sicherte die Führung souverän. Torhüter Chvojka trug mit mehreren Paraden maßgeblich dazu bei, dass die Null stand. In der 75. Minute parierte er einen weiteren Schuss und bestätigte seine starke Leistung. Die letzten Minuten vergingen ohne weitere Höhepunkte, und so endete das Spiel nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem klaren 3:0 für die Neudorfer (Minute 96).

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ralf Keider (5705 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ralf Keider mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.