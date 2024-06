Packendes Unentschieden zwischen SV Sieghartskirchen und SC Lassee

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:37

In einem spannenden Spiel der 25. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest trennten sich der SV Sieghartskirchen und der SC Lassee mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie war von Anfang an intensiv und bot den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente. Trotz eines frühen Rückstands und eines Platzverweises kämpften die Sieghartskirchner bis zur letzten Minute und sicherten sich letztlich einen verdienten Punkt.

Frühe Führung für SC Lassee

Das Spiel begann mit viel Elan und Engagement von beiden Teams. Bereits in der achten Minute hatte der SV Sieghartskirchen seine erste Chance, als die Nummer 9 des Heimteams abzog, jedoch von Nürnberger geblockt wurde. Auf der anderen Seite zeigte der SC Lassee ebenfalls seine Ambitionen. In der 17. Minute führte Breuer einen Freistoß von der rechten Außenkante des Strafraums aus, der jedoch zunächst keine Früchte trug.

Hemmelmeyer mit einem Weltklasseball auf Thaller welcher im ersten Versuch genauso wie Breuer im zweiten Versuch scheitert (22.). jf14012005, Ticker-Reporter

Die Gäste gingen schließlich in der 27. Minute in Führung. Nach einem klaren Foulspiel an Breuer im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Lukas Thaller trat an und verwandelte sicher zum 0:1. Kurz darauf, in der 33. Minute, musste Lassee einen Rückschlag hinnehmen, als Mario Mikikits wegen eines Handspiels kurz vor dem Sechzehner die Rote Karte sah und das Feld verlassen musste. Trotz der Unterzahl blieb Lassee weiterhin gefährlich und konnte kurz vor der Halbzeit durch Luka Azdajic auf 0:2 erhöhen, nachdem er Thaller gut bedient hatte.

Sieghartskirchen kämpft sich zurück

Die Sieghartskirchner ließen sich von dem Rückstand nicht entmutigen und erzielten kurz vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer. Lukas Thaller köpfte in der 44. Minute den Ball nach einer schönen Flanke zum 1:2 ins Netz. Nach einer spannenden ersten Hälfte, die sogar 10 Minuten Nachspielzeit umfasste, ging es mit diesem Spielstand in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit drängte der SV Sieghartskirchen auf den Ausgleich. In der 56. Minute verpasste Thaller nur knapp das Tor, nachdem er von Nürnberger hervorragend in Szene gesetzt wurde. Doch die Bemühungen der Hausherren sollten sich schließlich auszahlen. In der 59. Minute war es Tin Vastic, der nach einer schönen Kombination den Ball zum 2:2-Ausgleich ins Tor beförderte.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. In der 66. Minute hatte Thaller eine weitere Möglichkeit, doch der Torwart von Lassee, der seine Kontaktlinse rechtzeitig wiedergefunden hatte, hielt den Ball sicher. Auch in der 71. Minute scheiterte Thaller erneut am gut postierten Keeper von Lassee.

Trotz einem Mann weniger spielt Lassee mit. die Schlussphase ist sehr umkämpft. jf14012005, Ticker-Reporter

Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der Gäste blieb das Spiel bis zur letzten Minute spannend. Kurz vor Schluss musste der SV Sieghartskirchen jedoch einen Rückschlag hinnehmen, als Toni Vastic in der 89. Minute die Rote Karte sah. In der letzten Minute der regulären Spielzeit hatte Frank noch eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss ging knapp daneben. Schließlich endete das Spiel nach 91 intensiven Minuten mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Si.kirchen : SC Lassee - 2:2 (1:2)

59 Tin Vastic 2:2

53 Luka Azdajic 1:2

44 Lukas Thaller 0:2

27 Lukas Thaller 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.