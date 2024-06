Spannendes Unentschieden zwischen Mannsdorf-Großenzersdorf KM II und ASV Hohenau

Spielberichte

In der 25. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest trafen der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II und der ASV Hohenau aufeinander. Beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Duell, das letztendlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Während die Marchfelder in der ersten Halbzeit in Führung gingen, gelang den Hohenauern kurz vor Schluss noch der Ausgleich.

Einige Möglichkeiten in Akt eins - Hausherren mit knapper Pausenführung

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anstoß der Gastgeber. Die ersten Minuten waren geprägt von vorsichtigem Abtasten beider Teams. Bereits nach zehn Minuten zeichnete sich ab, dass der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II mehr vom Spiel hatte, jedoch fehlte es noch an zwingenden Chancen. Auf der anderen Seite hielten die Hohenauer gut dagegen, machten aber im Ballbesitz zu viele Fehler.

In der 14. Minute kam der erste nennenswerte Angriff der Marchfelder, als Gartner eine flache Hereingabe von rechts auf Sejdini spielte, der jedoch im Zentrum nicht zum Abschluss kam. Kurz darauf, in der 18. Minute, wurde ein Freistoß für die Gastgeber aus 17 Metern zugesprochen, den Sejdini jedoch in die Mauer setzte.

Der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II dominierte weiterhin das Spiel, und nach einer Ecke in der 30. Minute mündete ein Konter in einem Abschluss von Gartner, den Hohenau-Goalie Wiedenbauer mit einem Reflex abwehrte. Sechs Minuten später gelang den Gastgebern schließlich der Führungstreffer. Kirimli zog aus spitzem Winkel ab, der Ball prallte an die Stange und Gartner staubte zum 1:0 ab - gleichzeitig der Pausenstand.

ASV Hohenau kämpft sich mit spätem Ausgleichstor zurück und holt einen Punkt

Nach der Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. In der 50. Minute hatte Michal Lörinczi eine gute Chance für die Gäste, doch sein Schuss ging knapp drüber. ASV Hohenau erhöhte nun den Druck. In der 56. Minute landete ein abgefälschter Schuss von Kegler knapp neben dem Tor der Gastgeber.

Die Hohenauer kamen zu weiteren Chancen, wie in der 57. Minute, als Kurtisi nach einer Ecke aus spitzem Winkel abzog, aber ein Verteidiger klärte zur nächsten Ecke. In der 59. Minute zeigte Goalie Zehetbauer seine Klasse, als er einen direkten Schuss von Kevin Nemecek mit einem tollen Reflex abwehrte.

Der Druck der Gäste hielt an, doch die Gastgeber verteidigten mit Geschick. In der 65. Minute köpfte Bouazizi nach einer Ecke für den Mannsdorf-Großenzersdorf KM II über das Tor. Auch in der 66. Minute vergab Frühauf eine Kopfballchance für die Hohenauer.

Die Gäste ließen nicht locker. Kurtisi sorgte in der 77. und 78. Minute für Gefahr, doch seine Abschlüsse wurden von Zehetbauer pariert. In der 83. Minute erzielte Deubner nach einem Schuss von Lörinczi ein Abseitstor, das nicht zählte.

Schließlich kam es in der 88. Minute doch noch zu einem gewinnbringenden Offensivmoment der Gäste. Nach einem Foul im Strafraum der Marchfelder verwandelte Kurtisi den Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich.

Das spannende Spiel zwischen dem Mannsdorf-Großenzersdorf KM II und dem ASV Hohenau endete somit mit einem verdienten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten Kampfgeist und sorgten für ein unterhaltsames Fußballspiel.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (26170 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mannsdorf-Großenzersdorf KM II : Hohenau - 1:1 (1:0)

88 Mensur Kurtisi 1:1

36 Melvin Gartner 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.