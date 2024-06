FC Tulln triumphiert mit einem 5:0 gegen SC Marchegg

Spielberichte

In einem eindrucksvollen Spiel in der 26. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest dominierte der FC Tulln den SC Marchegg und sicherte sich mit einem 5:0-Erfolg die drei Punkte. Besonders herausragend war die Leistung von Robin Josefik, der drei Tore beisteuerte. Von Beginn an zeigten die Tullner ihre Überlegenheit und ließen den Gästen aus Marchegg keine Chance. Bereits zur Halbzeit stand es 2:0, und in der zweiten Hälfte legte der FC Tulln noch drei weitere Tore nach.

Frühe Führung durch Fabio Fiedler

Die Partie begann furios und der FC Tulln setzte den SC Marchegg sofort unter Druck. Schon in der vierten Minute gelang Fabio Fiedler der erste Treffer des Spiels. Nach einem schnellen Angriff und präzisem Passspiel konnte Fiedler den Ball souverän im Netz unterbringen, was die Tullner Fans jubeln ließ.

Nach der dritten 100%en! Roman Löffler, Ticker-Reporter

Der Druck auf die Gäste blieb hoch, und bereits in der 22. Minute schlug Robin Josefik zu. Mit einem gekonnten Schuss erhöhte er auf 2:0 und sorgte dafür, dass die Heimmannschaft zur Halbzeit mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine ging. Die Zuschauer, die von den ersten Minuten an voll dabei waren, forderten lautstark die Legende und wurden nicht enttäuscht. Das Team von FC Tulln spielte konzentriert und zeigte von Anfang an, wer die Oberhand auf dem Spielfeld hatte.

Show von Robin Josefik in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause machte der FC Tulln dort weiter, wo er aufgehört hatte. Bereits in der 47. Minute erzielte Luca Sgarabottolo das 3:0. Es war eine Demonstration von Effizienz und Zielstrebigkeit, die den SC Marchegg nahezu chancenlos machte. Die Abwehr der Gäste war überfordert und konnte den Angriffen der Tullner kaum etwas entgegensetzen.

In der 52. Minute legte Robin Josefik nach und markierte mit einem kraftvollen Schuss das 4:0. Es war bereits sein zweiter Treffer in dieser Partie und er bewies einmal mehr, warum er einer der gefährlichsten Stürmer der Liga ist. Nur sechs Minuten später, in der 58. Minute, machte Josefik seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 5:0. Dies war der Schlusspunkt einer eindrucksvollen Darbietung des FC Tulln.

Trotz der klaren Führung gab es kurz vor Schluss noch eine kurze Unterbrechung wegen dichten Nebels, die jedoch keine Auswirkungen auf den Spielverlauf hatte. Der VAR wurde konsultiert, um sicherzustellen, dass alle Entscheidungen korrekt waren, bevor das Spiel fortgesetzt wurde. Schlussendlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem verdienten 5:0-Sieg für den FC Tulln.

Der FC Tulln zeigte an diesem Abend eine beeindruckende Leistung und unterstrich seine Stärke in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Die Fans konnten zufrieden nach Hause gehen, während der SC Marchegg nach dieser Niederlage die Wunden lecken und den Gang nach unten antreten muss.

