SC Neusiedl/Zaya dreht das Spiel: 4:2-Sieg gegen ASV Hohenau

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:34

In einem packenden Derby der Gebietsliga Nord/Nordwest setzte sich der SC Neusiedl/Zaya mit 4:2 gegen den ASV Hohenau durch. Trotz eines frühen Rückstands bewies der SC Neusiedl/Zaya große Moral und drehte die Partie in den letzten Minuten des Spiels. Dabei glänzten vor allem die Torschützen Fabien Damböck, Muharrem Swarat, Florian Wenzl und Oliver Straka.

Frühe Führung für die Hohenauer

Das Spiel begann rasant und bereits nach nur acht Minuten konnte der ASV Hohenau jubeln. Fabian Ribing brachte die Hausherren früh in Führung und sorgte für einen Traumstart. Die Hohenauer setzten sofort nach und erhöhten in der 21. Minute auf 2:0. Diesmal war es David Frühauf, der für die Gastgeber traf und die Weichen scheinbar auf Sieg stellte.

Der ASV Hohenau spielte in der ersten Halbzeit dominant und ließ dem SC Neusiedl/Zaya wenig Raum für eigene Offensivaktionen. Doch kurz vor der Pause konnte Oliver Straka den Anschlusstreffer für die Gäste erzielen. Mit diesem wichtigen Tor in der 44. Minute gingen die Mannschaften mit einem Spielstand von 2:1 in die Halbzeitpause.

Der SC Neusiedl/Zaya schlägt zurück

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und erarbeiteten sich zunehmend Chancen. Die Hohenauer verteidigten lange tapfer, doch in der 87. Minute war es schließlich Florian Wenzl, der den Ausgleich für den SC Neusiedl/Zaya erzielte. Mit dem 2:2 schien das Spiel auf eine Punkteteilung hinauszulaufen.

Doch die Neusiedler gaben sich nicht zufrieden und erhöhten den Druck weiter. In der 90+3. Minute gelang Muharrem Swarat der Führungstreffer zum 3:2, was die mitgereisten Fans des SC Neusiedl/Zaya in Jubelstürme versetzte. Nur wenige Augenblicke später, in der 90+4. Minute, setzte Fabien Damböck den Schlusspunkt und erzielte das 4:2 für die Gäste.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignislos und so endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem 4:2-Sieg für den SC Neusiedl/Zaya. Der ASV Hohenau musste sich trotz einer starken ersten Halbzeit geschlagen geben und konnte die frühe Führung nicht über die Zeit bringen.

Mit diesem wichtigen Auswärtssieg sichert sich der SC Neusiedl/Zaya wertvolle Punkte in der Gebietsliga Nord/Nordwest und zeigt eindrucksvoll, dass man auch Rückstände aufholen kann. Die Hohenauer hingegen müssen aus dieser bitteren Niederlage die richtigen Lehren ziehen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Hohenau : Neusiedl/Z - 2:4 (2:1)

94 Fabien Damböck 2:4

93 Muharrem Swarat 2:3

87 Florian Wenzl 2:2

44 Oliver Straka 2:1

21 David Frühauf 2:0

8 Fabian Ribing 1:0

