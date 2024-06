Der SV Sieghartskirchen siegt beim SK Ernstbrunn mit 2:0

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:41

In einem spannenden Match der 26. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest setzten sich die Gäste des SV Sieghartskirchen mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen den SK Ernstbrunn durch. Die Sieghartskirchner gingen früh in Führung und konnten diese bis zum Schlusspfiff verteidigen, bevor sie in der Nachspielzeit noch einmal zuschlugen. Der Sportklub Ernstbrunn zeigte sich kämpferisch, scheiterte jedoch mehrfach an der Defensive der Gäste.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann vielversprechend und beide Teams starteten engagiert in die Partie. Bereits in der 10. Minute gelang den Sieghartskirchnern der Führungstreffer. Filip Pajkic setzte sich gegen die Abwehrreihe der Ernstbrunner durch und schoss präzise zum 0:1 ein. Dieses frühe Tor setzte die Gastgeber unter Druck, die nun verstärkt den Ausgleich suchten.

Handl mit dem 1:1 aber Abseits (42.)! Anna Lüse, Ticker-Reporter

In der 37. Minute hatte der SK Ernstbrunn eine gute Gelegenheit durch einen Abschluss von Hackl aus 20 Metern, doch der Ball verfehlte das Ziel knapp. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, schien es, als hätten die Ernstbrunner den Ausgleich erzielt, doch der Treffer von Handl wurde wegen Abseits aberkannt. Mit dem 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

Ernstbrunner Bemühungen bleiben unbelohnt

Die zweite Halbzeit begann weniger spannend, ohne nennenswerte Aktionen in den ersten Minuten. Der SK Ernstbrunn zeigte sich bemüht, das Spiel zu drehen, doch die Abwehr des SV Sieghartskirchen stand sicher. In der 61. Minute sorgten die Ernstbrunner für eine gute Aktion, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt war.

Ernstbrunn jetzt am Drücker, aber das Tor gelingt nicht! Anna Lüse, Ticker-Reporter

Auch in der 66. Minute waren die Gastgeber am Drücker, doch der erhoffte Treffer wollte einfach nicht gelingen.

Eine absolute Topchance bot sich den Ernstbrunnern in der 87. Minute. Der Ball wurde jedoch in letzter Sekunde von der Linie gekratzt und somit blieb der Ausgleich weiterhin aus. In der letzten Spielminute zeigte sich der SV Sieghartskirchen noch einmal gefährlich. Luka Azdajic erzielte in der 90. Minute das entscheidende Tor zum 0:2 und besiegelte damit den Sieg für die Gäste. Trotz der Bemühungen der Ernstbrunner blieb es beim Endstand von 0:2.

Schöner Abschied für Spieler Trainer Bernd Zinser in seinem letzten Spiel als aktiver Spieler!! Danke Bernd. Anna Lüse, Ticker-Reporter

Das Spiel endete mit einem emotionalen Moment, als Frimmel vom Feld ging. Die Fans und Spieler bedankten sich für seine zahlreichen Tore und wünschten ihm alles Gute für die Zukunft in Stronsdorf. Auch Spielertrainer Bernd Zinser wurde für seine Verdienste geehrt und verabschiedete sich in seinem letzten Spiel als aktiver Spieler mit einer schönen Geste.

Auch Frimmel verlässt das Spielfeld, Danke für deine zahlreichen Tore und alles Gute in Stronsdorf. Anna Lüse, Ticker-Reporter

Die Schiedsrichterleistung wurde zwar kritisiert, doch letztlich war der Sieg des SV Sieghartskirchen verdient. Die Gäste zeigten sich effizient und nutzten ihre Chancen besser als der SK Ernstbrunn, der trotz vieler Bemühungen ohne Torerfolg blieb.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Ernstbrunn : Sieghartskirchen - 0:2 (0:1)

90 Luka Azdajic 0:2

10 Filip Pajkic 0:1

