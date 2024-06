Der SC Leopoldsdorf besiegt den USC Muckendorf/Zeiselmauer mit 4:1

Spielberichte

Samstag, 08. Juni 2024 01:43

In einem spannenden Spiel der 26. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest konnte der SC Leopoldsdorf einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen den USC Muckendorf/Zeiselmauer einfahren. Dabei drehten die Gäste das Spiel nach einem frühen Rückstand und sicherten sich letztendlich einen klaren Erfolg. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Stefan Löffelmann, der mit einem Doppelpack maßgeblich zum Sieg beitrug.

Ein turbulenter Start und ein unglückliches Eigentor

Das Spiel begann mit einem schnellen Anstoß des USC Muckendorf/Zeiselmauer. Bereits in der 25. Minute nahm die Partie eine unerwartete Wendung, als ein unglückliches Eigentor von Ömer Aksu die Muckendorfer in Führung brachte. Die Gastgeber konnten damit zunächst jubeln und gingen mit einem 1:0-Vorsprung in die Halbzeitpause. Trotz einiger vielversprechender Angriffe von beiden Seiten, blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Spielstand.

Leopoldsdorf dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SC Leopoldsdorf eine bemerkenswerte Leistungssteigerung. In der 59. Minute glich Patrick Gänsdorfer zum 1:1 aus und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Dieser Treffer markierte den Beginn einer dominanten Phase für die Leopoldsorfer.

Nur sieben Minuten später, in der 66. Minute, war es Stefan Löffelmann, der mit einem präzisen Schuss das 2:1 für den SC Leopoldsdorf erzielte. Die Muckendorfer fanden kaum eine Antwort auf den wachsenden Druck der Gäste. In der 72. Minute erhöhte Löffelmann mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 und sorgte damit für eine Vorentscheidung.

Den Schlusspunkt setzte David Strohhäussl in der 80. Minute, als er zum 4:1 für die Leopoldsorfer traf. Dieses Tor besiegelte endgültig den Auswärtssieg für den SC Leopoldsdorf. Die Gäste zeigten in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Offensivleistung und ließen den Gastgebern keine Chance mehr, ins Spiel zurückzufinden.

Das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Sieg für den SC Leopoldsdorf, der damit drei Punkte in der Gebietsliga Nord/Nordwest einsammelte. Die Muckendorfer mussten sich nach einer vielversprechenden ersten Halbzeit letztendlich geschlagen geben und bleiben in der unteren Tabellenhälfte.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Muckendorf/Z. : Leopoldsdorf - 1:4 (1:0)

80 David Strohhäussl 1:4

72 Stefan Löffelmann 1:3

66 Stefan Löffelmann 1:2

59 Patrick Gänsdorfer 1:1

25 Eigentor durch Ömer Aksu 1:0

