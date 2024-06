SV Leobendorf II siegt souverän gegen SK Wullersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:48

In einem spannenden Spiel in der 26. und letzten Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest konnte der SV Leobendorf II einen beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg gegen den SK Wullersdorf feiern. Trotz einer kämpferischen Leistung der Wullersdorfer und eines späten Treffers von Justin Mwatero, gelang es den Leobendorfern, durch Tore von Lorenz Hafner und Thomas Stift die Oberhand zu behalten und wichtige drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Ein früher Rückschlag für den SK Wullersdorf

Das Spiel begann bei perfektem Sonnenschein und lautstarken Fans in Wullersdorf. Bereits in der zweiten Minute hatten die Gäste ihre erste große Chance, doch der Torhüter des Sportklub Wullersdorf, Winter, konnte stark parieren. Nur neun Minuten später wünschten sich die Leobendorfer einen Handelfmeter, doch der Schiedsrichter entschied anders.

Erste gute Aktion der Gastgeber, Rohrer taucht alleine vorm Tor auf, kann ihn aber aus nur wenigen Metern nicht unterbringen. DanielR, Ticker-Reporter

Die erste große Chance für die Gastgeber kam in der 11. Minute, als Rohrer alleine vor dem Tor auftauchte, den Ball aber aus kurzer Distanz nicht im Netz unterbringen konnte. Trotz dieser vergebenen Möglichkeit kämpfte der SK Wullersdorf weiter, doch es waren die Gäste, die in der 24. Minute in Führung gingen. Lorenz Hafner setzte sich gegen fünf Verteidiger durch und schob den Ball ins lange Eck zum 1:0 für den SV Leobendorf II ein.

Erste gute Chance der Wullersdorf seit langem. Rohrer mit langem Ball auf die andere Seite. Justins (13) Seitfallzieher aufs kurze Eck wird gehalten. DanielR, Ticker-Reporter

Die Wullersdorfer versuchten, schnell zu reagieren, aber die Leobendorfer Defensive stand sicher. In der 38. Minute erhöhte Thomas Stift nach einer nicht ganz geglückten Kombination auf 2:0 für die Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, obwohl die Wullersdorfer durch einen Seitfallzieher von Justin Mwatero eine gute Chance hatten, die jedoch vom Torhüter der Leobendorfer vereitelt wurde.

Leobendorf II erhöht – Wullersdorf kämpft vergebens

Julian wird im 16er gelegt, der Elfmeter für Wullersdorf wird nicht verwandelt (Nr. 20). DanielR, Ticker-Reporter

Die Gastgeber gaben nicht auf und versuchten weiterhin, den Anschluss zu erzielen. In der 59. Minute wurde Julian im Strafraum gefoult, doch der fällige Elfmeter konnte nicht verwandelt werden – ein weiterer Rückschlag für die Wullersdorfer.

Nur eine Minute später nutzte Thomas Stift einen großen Eigenfehler der Wullersdorfer Abwehr aus und erhöhte auf 3:0 für den SV Leobendorf II. Trotz des klaren Rückstands kämpften die Wullersdorfer weiter und wurden in der 75. Minute belohnt, als Justin Mwatero ins kurze Eck zum 1:3 traf.

Doch nur drei Minuten später musste Simon Fürnkranz vom SK Wullersdorf nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen, was die Chancen auf eine Aufholjagd weiter minimierte. In den letzten Minuten des Spiels konnten die Leobendorfer ihre Führung souverän verteidigen, während den Wullersdorfern trotz einiger Bemühungen kein weiterer Treffer mehr gelang.

Nach 90 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Leobendorf II, der damit Punkte sammelte. Der SK Wullersdorf hingegen musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Wullersdorf : Leobendorf II - 1:3 (0:2)

75 Justin Mwatero 1:3

60 Thomas Stift 0:3

38 Thomas Stift 0:2

24 Lorenz Hafner 0:1



