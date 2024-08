SC Neusiedl/Zaya feiert souveränen Auswärtssieg

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:23

In der ersten Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest konnte der SC Neusiedl/Zaya einen deutlichen 3:0-Auswärtssieg gegen den USC Muckendorf/Zeiselmauer einfahren. Die Gäste überzeugten besonders in der zweiten Halbzeit und sicherten sich damit die ersten drei Punkte der neuen Saison. Die Muckendorfer hatten zwar einige Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen, während die Neusiedler ihre Gelegenheiten eiskalt verwerteten.

Verhaltener Beginn mit wenigen Highlights

Schon vor dem Anpfiff zeichnete sich ab, dass dieses Spiel unter speziellen Vorzeichen stattfinden würde. Das Aufwärmen der Mannschaften wurde von einem aufziehenden Gewitter begleitet, und die Begegnung begann mit einer Schweigeminute für zwei getötete Mädchen. Die Muckendorfer starteten mit fünf Legionären, während bei den Gästen einige überraschende Entscheidungen in der Startaufstellung zu verzeichnen waren, darunter das Fehlen von Komornik und Florian Wenzl sowie die Reservistenrolle von Neuzugang Osi Refai.

Die erste Viertelstunde des Spiels war geprägt von Blitzen am Himmel, jedoch kaum von nennenswerten Aktionen auf dem Platz. Erst nach 23 Minuten sorgte eine Trinkpause für eine kurze Unterbrechung. Die erste nennenswerte Chance des Spiels hatte Neusiedl/Zaya in der 24. Minute, als Burger im Eins-gegen-Eins gefoult wurde, jedoch vom Schiedsrichter keinen Elfmeter zugesprochen bekam. Kurz vor der Halbzeit bot sich den Gästen eine große Möglichkeit, als Straka einen Querpass auf Deubner spielte, der aus kurzer Distanz jedoch scheiterte.

Neusiedl/Zaya dreht nach der Pause auf

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit mit wenigen Höhepunkten kehrten beide Mannschaften mit neuem Schwung auf den Platz zurück. Die erste Großchance der zweiten Hälfte hatte der Union Sportclub Muckendorf/Zeiselmauer in der 47. Minute, als ein Schuss aufs lange Eck nur knapp am Tor vorbei ging. In der 59. Minute hatten die Muckendorfer Pech, als ihnen ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde.

In der 61. Minute fiel schließlich das erste Tor des Spiels: Neusiedls Oli Straka legte den Ball auf Markus Burger ab, der den Ball flach ins rechte Eck schoss und die Gäste in Führung brachte. Nur zehn Minuten später folgte das 0:2 durch ein Traumtor von Burger, der einen hohen Ball von Refai direkt übernahm und ins Netz beförderte. Die Muckendorfer wirkten nach diesem Doppelschlag zunehmend verunsichert und fanden kaum noch Mittel gegen die gut stehende Defensive der Neusiedler.

Den Schlusspunkt setzte erneut Oli Straka in der 80. Minute. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte er den fälligen Elfmeter sicher ins Eck und stellte den Endstand von 0:3 her. Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Highlights, und so endete die Partie nach 94 Minuten mit einem klaren Sieg für den Sportclub Neusiedl/Zaya.

