SCG Eckartsau setzt sich gegen früh dezimierten SC Prottes knapp durch

Spielberichte

Zum Saisonauftakt der Gebietsliga Nord/Nordwest setzte sich der Sportclub Großgemeinde Eckartsau knapp mit 3:2 beim SC Prottes durch. Trotz eines klaren Halbzeit-Rückstandes kämpfte sich der Sportclub Prottes in der zweiten Halbzeit zurück, konnte aber die Niederlage letztlich nicht mehr abwenden. Die SCG Eckartsau feierte bei ihrer Rückkehr in die Gebietsligaspiel nach 5 Jahren einen harterkämpften Auswärtssieg.

Goisauf sieht Rot - Gäste mit komfortabler 3:0-Führung

Nach 15 Minuten setzte der Sportclub Eckartsau ein erstes Ausrufezeichen: Nach einer Vorlage von der linken Grundlinie köpfte Patrick Schmol den Ball ins Netz und erzielte das 0:1. Dies war der Auftakt einer dominanten ersten Halbzeit der Eckartsauer. Kurz darauf folgte ein herber Rückschlag für Prottes: Dominik Goisauf sah in der 19. Minute wegen eines Foulspiels die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen, was die Gastgeber in Unterzahl brachte.

Die Gäste nutzten ihre numerische Überlegenheit schnell aus. In der 28. Minute erhöhte Marvin Kalchbrenner nach einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze auf 0:2. Die Vorarbeit kam von Patrick Schmol, der den Ball mit der Ferse zurücklegte. Das Unglück für den Sportclub Prottes nahm kein Ende: In der 44. Minute lenkte Pavel Kucharcuk eine Flanke von Marvin Kalchbrenner ins eigene Tor, was den Halbzeitstand von 0:3 besiegelte.

Aufholjagd der Hausherren in Unterzahl

Zur zweiten Halbzeit traten die Gastgeber unverändert an und versuchten, das Spiel noch zu drehen. Die ersten Chancen ergaben sich aber weiterhin für die Eckartsauer. In der 61. Minute versuchte Patrick Schmol, den vierten Treffer für die Gäste zu erzielen, aber Grujbar war erneut zur Stelle und klärte den Ball zur Ecke.

Der SC Prottes zeigte jedoch Kampfgeist und begann, das Spiel zunehmend in die Hand zu nehmen. Der Einsatz der Gastgeber wurde schließlich in der 69. Minute belohnt: Dominik Vajdecka verkürzte nach einer Vorlage von Nikolas Tilkeridis auf 1:3. Der Treffer gab den Hausherren neuen Mut, und nur zwei Minuten später wurde das Spiel noch spannender. Ein Freistoß wurde zur Mitte gebracht, und Patrick Pöschl verlängerte den Ball unhaltbar per Kopf zum 2:3.

In den letzten Minuten des Spiels warf der SC alles nach vorne. Ein direkter Freistoß von Dominik Vajdecka knallte in der 84. Minute an die Latte, und nur sechs Minuten später verpasste Pöschl mit einem Kopfball nach einer gefühlvollen Hereingabe aus dem Mittelfeld nur knapp das Ziel. Der Torhüter der Gäste, Alex Kniezanrek, war in dieser Phase der Fels in der Brandung für die Eckartsauer.

Trotz aller Bemühungen und einer unglaublichen Moral gelang dem SC Prottes der Ausgleich nicht mehr, und so endete das Spiel nach 96 intensiven Minuten mit einem 2:3-Sieg für den SCG Eckartsau. Die Eckartsauer konnten ihre starke erste Halbzeit letztlich über die Zeit retten und nahmen die drei Punkte mit nach Hause.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (30630 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Prottes SC : Eckartsau - 2:3 (0:3)

71 Patrick Pöschl 2:3

69 Dominik Vajdecka 1:3

44 Eigentor durch Pavel Kucharcuk 0:3

28 Marvin Kalchbrenner 0:2

15 Patrick Schmol 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.