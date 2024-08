ASV Hohenau dominiert Tulln in torreichem Auftaktspiel

Spielberichte

Der ASV Hohenau setzte sich in der ersten Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest mit einem überzeugenden 5:2-Sieg gegen den FC Tulln durch. Die Hohenauer zeigten von Beginn an eine starke Leistung und ließen ihren Gästen kaum Chancen. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber effizient und führten bereits zur Pause deutlich mit 4:1. Tulln konnte zwar in der zweiten Halbzeit noch einmal verkürzen, doch die Dominanz des ASV Hohenau war zu groß, um das Spiel zu drehen.

Souveräne Hohenauer

Mit dem Anstoß der Gastgeber ging es pünktlich los und der ASV Hohenau setzte die ersten Akzente. Bereits in der 6. Minute sorgte eine gefährliche Freistoßflanke von Tadeas Jurceka für Aufregung, doch ein Verteidiger der Tullner konnte klären. Trotz einiger Ungenauigkeiten auf beiden Seiten gelang den Hohenauern in der 14. Minute das erste Tor: Dominik Volf traf nach einer flachen Hereingabe von Jan Mizerak zum 1:0.

Das frühe Tor setzte die Gäste unter Druck und die Hohenauer nutzten dies aus. In der 22. Minute erhöhte David Frühauf auf 2:0, nachdem er den Tormann umspielte und aus spitzem Winkel einschob. In der 39. Minute traf Jan Mizerak mit einem Lupfer über den herauslaufenden Tormann zum 3:0.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Tullnern ein kleiner Hoffnungsschimmer: Robin Josefik verwandelte einen Elfmeter sicher zum 3:1. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur eine Minute später stellte Tadeas Jurceka den alten Abstand wieder her, nachdem der Gästetormann einen schrecklichen Fehlpass gespielt hatte. Mit einem 4:1 ging es in die Halbzeitpause.

Dominanz der Heimischen hält an

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. In der 54. Minute erhöhte Dominik Volf nach einer sensationellen Hereingabe von Manuel Kegler mit einem Schuss von der zweiten Stange auf 5:1. Dies war bereits das zweite Tor des Tages für Volf.

Der FC Tulln versuchte in der zweiten Halbzeit alles, um ins Spiel zu finden. Robin Josefik hatte eine gute Chance mit einem direkten Freistoß, doch Stefan Wiedenbauer im Tor der Hohenauer war zur Stelle. Wenig später scheiterte Josefik am glänzend aufgelegten Wiedenbauer, der einen Schuss von Josefik parierte.

Die Tullner mussten zudem einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Co-Trainer Andrej Hesek erhielt wegen Kritik die Gelb-Rote Karte. In der 80. Minute gelang es dem FC Tulln das Ergebnis zu verkürzen. Robin Josefik - der letzte Saison 40 mal für den FC Tulln traf - stellt mit einem scharfen Schuss den 5:2-Endstand her.

Manuel Kegler hatte in der 93. Minute noch eine Chance für die Hohenauer, doch sein Lupfer von der Strafraumgrenze ging knapp über das linke Kreuzeck. Danach beendete Schiedsrichter Johann Usrael das Spiel nach 94 Minuten mit einem klaren 5:2-Sieg für den ASV Hohenau.

Der Arbeitersportverein Hohenau zeigte eine starke Leistung und startete mit einem überzeugenden Sieg in die neue Saison der Gebietsliga Nord/Nordwest. Der FC Tulln hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder sammeln und auf die nächsten Spiele fokussieren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (30930 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Hohenau : FC Tulln - 5:2 (4:1)

80 Robin Josefik 5:2

54 Dominik Volf 5:1

49 Tadeas Jurceka 4:1

45 Robin Josefik 3:1

39 Nico Schiesser 3:0

22 David Frühauf 2:0

14 Dominik Volf 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.