ATSV Deutsch-Wagram triumphiert in torreichem Duell gegen Wullersdorf

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen in der Gebietsliga Nord/Nordwest setzte sich der ATSV Sparta Deutsch-Wagram mit einem klaren 5:2 gegen den SK Miet-Tech Wullersdorf durch. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und legten den Grundstein für den späteren Sieg. Wullersdorf zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch den Rückstand nicht aufholen.

Hausherren mit komfortabler 3:0-Führung

Bereits in der dritten Minute eröffnete Ozan Erkoc für Deutsch-Wagram das Torfestival und brachte seine Mannschaft früh mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber dominierten von Beginn an das Spiel und setzten die Abwehr der Wullersdorfer unter Druck. In der 19. Minute gelang Benjamin Sulimani das 2:0, was die spielerische Überlegenheit der Deutsch-Wagramer weiter untermauerte.

Wullersdorf fand in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die angriffslustigen Deutsch-Wagramer und musste kurz vor der Halbzeitpause einen weiteren Rückschlag hinnehmen. In der 42. Minute traf Ivan Popovic zum 3:0, was den komfortablen Halbzeitstand bedeutete.

Gäste stemmen sich gegen die Niederlage, Deutsch-Wagram bleibt souverän

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Gäste aus Wullersdorf mehr Engagement und belohnten sich in der 62. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 3:1 durch Ali Alaca. Doch die Freude währte nur kurz, denn Deutsch-Wagram antwortete prompt. In der 74. Minute stellte Benjamin Sulimani mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und brachte seine Mannschaft mit 4:1 in Front.

Julian Rohrer versuchte, die Hoffnung für Wullersdorf am Leben zu erhalten, und erzielte in der 79. Minute das 4:2. Doch erneut war es Deutsch-Wagram, das das letzte Wort hatte. In der 81. Minute setzte Flamur Shala mit seinem Tor zum 5:2 den Schlusspunkt in dieser torreichen Begegnung.

In der 87. Minute bekam Deutsch-Wagram noch die Chance, das Ergebnis weiter auszubauen, als ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch der Wullersdorfer Torhüter zeigte seine Klasse und parierte den Strafstoß. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie und besiegelte den 5:2-Sieg für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram.

Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Deutsch-Wagram, das vor allem in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung zeigte und die Weichen früh auf Sieg stellte. Wullersdorf konnte trotz einer besseren zweiten Halbzeit den Rückstand nicht wettmachen und musste sich letztendlich klar geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manuel Sander (961 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manuel Sander mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.