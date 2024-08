SCG Eckartsau holt nach klarem Rückstand 2:2-Unentschieden gegen Ernstbrunn

Spielberichte

Ein spannendes Spiel in der Gebietsliga Nord/Nordwest zwischen dem SCG Eckartsau und dem SK Ernstbrunn endete mit einem 2:2-Unentschieden. Obwohl die Gastgeber zur Halbzeit mit 0:2 zurücklagen, kämpften sie sich in der zweiten Hälfte zurück und sicherten sich noch einen Punkt. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zwei Elfmetern.

Ernstbrunn dominiert die erste Hälfte

Bereits in der zweiten Minute ging der SK Ernstbrunn in Führung. Ein Freistoß von Philipp Hackl wurde aus einer vermeintlich harmlosen Position ausgeführt, doch der Ball fand ohne weitere Berührung den Weg ins Tor. Die frühe Führung der Gäste sorgte für einen Schockmoment bei den Eckartsauern.

Die Gastgeber versuchten sich schnell zu fangen und hatten in der neunten Minute eine erste Chance durch Christoph Tröstler. Sein Schuss vom rechten 16er-Eck verfehlte jedoch knapp das Tor. Die Ernstbrunner hingegen blieben weiterhin gefährlich. In der 18. Minute musste der Torwart des SCG Eckartsau, Alex Kniezanrek, einen harten Schuss von Nico Nentwig zur Ecke klären.

Nach einer Trinkpause in der 23. Minute folgte der nächste Treffer der Gäste. Eine präzise Zuckerflanke von Bernhard Hainz auf Emir Dilic ließ diesem keine andere Wahl als einzunicken und auf 0:2 zu erhöhen. Der SK Ernstbrunn war sichtlich bemüht, noch vor der Halbzeit ein weiteres Tor zu erzielen, doch die Bemühungen von David Handl wurden in der 45. Minute auf der Linie von Markus Ordelt vereitelt.

Comeback der Eckartsauer

In der zweiten Halbzeit verzichteten die Gäste auf personelle Änderungen. Eckartsau wechselte zwei Mal. Mit der dritten Einwechslung, nämlich jener von Philipp Poitschek in der 60. Minute wendete sich das Blatt zu Gunsten der SCG Eckartsau. Die Eckartsauer zeigten sich entschlossener und erarbeiteten sich unter der Führung von Poitschek mehr Spielanteile. In der 65. Minute erhielten sie einen Elfmeter, den Mathias Pellinger sicher verwandelte und somit den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte.

Nur wenige Minuten später spielte Julian Hofbauer einen präzisen Pass auf Christoph Tröstler, der im Strafraum jedoch am gegnerischen Torwart scheiterte. In der 72. Minute erhielt der SCG Eckartsau erneut einen Elfmeter, und wieder trat Mathias Pellinger an. Er ließ sich die Chance nicht entgehen und glich zum 2:2 aus, was den Jubel der Heimfans entfachte.

Das Spiel blieb weiterhin intensiv. In der 77. Minute sah Reinhard Trunner die Gelb-Rote Karte nach einem Foulspiel, was die Eckartsauer in Unterzahl brachte. Trotz der numerischen Unterlegenheit hatten die Gastgeber in der 82. Minute noch eine große Chance durch Tröstler, der den Ball jedoch nur an die Stange setzte.

Mit der Ankündigung von fünf Minuten Nachspielzeit wurde es noch einmal spannend. Doch letztlich blieb es beim 2:2-Unentschieden, was angesichts des Spielverlaufs ein gerechtes Ergebnis darstellt.

Der SCG Eckartsau zeigte in der zweiten Halbzeit eine bemerkenswerte Moral und kämpfte sich trotz Rückstands und Unterzahl zurück ins Spiel und war am Schluss dem Siegtreffer deutlich näher als die Gäste. Auf der anderen Seite konnte der SK Ernstbrunn seine Chancen nicht konsequent nutzen um das Spiel vorzeitig zu entscheiden und musste sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben.

