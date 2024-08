USC Muckendorf/Zeiselmauer dreht Spiel dank Lindlgruber-Doppelpack

Spielberichte

Der Union Sportclub Muckendorf/Zeiselmauer gelang in der 3. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest ein 2:1-Heimsieg gegen den ATSV Sparta Deutsch-Wagram. Nach einem frühen Rückstand zeigte Muckendorf/Zeiselmauer eine bemerkenswerte Moral und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit. Besonders hervorzuheben ist dabei Jakob Lindlgruber, der beide Treffer für die Gastgeber erzielte und somit zum Matchwinner avancierte.

Shala bringt Gäste in Front

Die Begegnung begann mit einem offensiven Deutsch-Wagram, das bereits in der 8. Minute die erste große Chance verzeichnen konnte. Nach einer präzisen Hereingabe schoss Flamur Shala den Ball per Direktschuss vom 11-Meter-Punkt an die Latte. In der 16. Minute folgte ein gefährlicher Freistoß aus knapp 20 Metern von Ivan Popovic, den der Torhüter der Muckendorfer gerade noch abwehren konnte.

Deutsch-Wagram setzte die Muckendorfer weiter unter Druck und hatte in der 24. Minute eine weitere Gelegenheit, als Flamur Shala nach einem Ballverlust im Mittelfeld erkannte, dass der Torhüter weit aus seinem Tor herausgekommen war. Sein Abschluss vom Mittelkreis aus flog jedoch knapp über das Tor.

Die Gäste wurden für ihre Bemühungen in der 37. Minute belohnt. Eine präzise Flanke von der linken Seite erreichte Flamur Shala, der gekonnt per Kopf zum 0:1 für Deutsch-Wagram einnetzte. Nur eine Minute später hatte Shala erneut eine Topchance, als er den Ball wuchtig ans rechte Kreuzeck hämmerte, aber der Ball verfehlte das Ziel.

Lindlgruber dreht Spiel mit Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel kamen die Muckendorfer besser ins Spiel und setzten ihrerseits die Gäste unter Druck. In der 52. Minute köpfte ein Angreifer der Heimmannschaft nach einem Eckball nur knapp über die Latte.

Deutsch-Wagram versuchte, den Druck aufrechtzuerhalten und hatte in der 72. Minute eine weitere Chance. Nach einem Stanglpass von Hlinka von der linken Seite schoss Idinger, der zur Halbzeit eingewechselt worden war, den Ball über das Tor.

Nur zwei Minuten später gelang Muckendorf/Zeiselmauer der verdiente Ausgleich. Jakob Lindlgruber setzte sich durch und traf zum 1:1. Die Gastgeber waren nun deutlich überlegen und drängten auf den Führungstreffer.

In der 82. Minute war es erneut Lindlgruber, der das Spiel endgültig drehte. Nach einem Eckball konnte der Torhüter von Deutsch-Wagram den Ball nur abfälschen, und Lindlgruber nutzte die Gelegenheit mit einem spektakulären Fallrückzieher, um das 2:1 für die Muckendorfer zu erzielen.

Deutsch-Wagram versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Muckendorf/Zeiselmauer stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den Union Sportclub Muckendorf/Zeiselmauer.

