SC Laa/Thaya feiert gegen Hohenau 3:1-Auswärtssieg

In einem Duell der Gebietsliga Nord/Nordwest setzte sich der SC Laa/Thaya beim ASV Hohenau mit 3:1 durch. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und konnten sich letztlich klar durchsetzen. Der ASV kämpfte tapfer, konnte jedoch den Rückstand nicht aufholen. Entscheidend für den Laaer Sieg waren die Treffer von Josef Hnanicek, Lukas Grandits und Dominik Gottwald.

Elfmeter bringt Gäste auf die Siegerstraße

Der SC startete mit leichtem Vorteil und konnte schon in der ersten Halbzeit das Spiel in die gewünschte Richtung lenken. Nach einem relativ ruhigen Beginn gab es die erste nennenswerte Aktion in der 4. Minute, als Manuel Gruber links in den Strafraum eindrang und den Ball auf das Tor der Hohenauer schoss, doch Stefan Wiedenbauer klärte mit dem Fuß. Die Gäste traten in der Anfangsphase offensiver auf, während Hohenau Schwierigkeiten hatte, in die Partie zu finden.

In der 27. Minute versuchte Hohenaus Marco Drabek einen Schuss aus 35 Metern, der genau ins linke Kreuzeck gepasst hätte, doch Dominik Kunicky im Tor der Gäste parierte ohne Probleme. Weitere Chancen für die Hohenauer folgten, darunter ein direkter Freistoß von Jan Mizerak aus etwa 20 Metern in der 34. Minute, doch auch dieser wurde von Kunicky entschärft.

Der SC Laa/Thaya belohnte sich schließlich in der 45. Minute. Nach einem Foul im Strafraum bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Josef Hnanicek trat an und verwandelte sicher ins rechte Eck. Wiedenbauer war zwar in der richtigen Ecke, konnte den starken Schuss jedoch nicht abwehren. Mit diesem 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

Laa/Thaya legt zwei Tore nach

Die zweite Halbzeit begann dynamisch, und bereits in der 52. Minute konnte der SC Laa/Thaya auf 0:2 erhöhen. Lukas Grandits staubte nach einem Querpass von links aus kurzer Distanz ab und ließ dem Torhüter der Hohenauer keine Chance. Der ASV bemühte sich weiterhin, doch scheiterte immer wieder am gut aufgelegten Kunicky im Tor der Gäste. So hielt Kunicky in der 55. Minute einen Schuss von Lörinczi von der Strafraumgrenze.

In der 75. Minute folgte dann der dritte Treffer für den SC Laa/Thaya. Dominik Gottwald spielte nach einem Doppelpass mit einem Mitspieler den Ball geschickt an Stefan Wiedenbauer vorbei ins Tor. Damit stand es 0:3, und die Gäste schienen den Sieg sicher in der Tasche zu haben.

Der ASV Hohenau gab jedoch nicht auf und zeigte Moral. In der 83. Minute gelang Fabian Ribing nach einer Vorlage von David Frühauf der Ehrentreffer zum 1:3. Ribing traf aus 14 Metern flach ins linke Eck und sorgte damit zumindest für einen Lichtblick auf Seiten der Hohenauer. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim 1:3-Endstand.

Nach 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Der SC Laa/Thaya konnte einen verdienten Auswärtssieg feiern. Die Gäste überzeugten durch eine starke Mannschaftsleistung und effektive Chancenverwertung.

Aufstellungen:

Hohenau:

Stefan Wiedenbauer, Richy Mwari, Dominik Volf, Tadeas Jurceka (HZ. Manuel Kegler), Patrick Krammer (56. Fabian Ribing), Marco Drabek (K), Michal Lörinczi, Jan Mizerak, David Frühauf, Nico Schiesser, Lukas Stetter (77. Janik Oberrenzer)

Ersatzspieler: Simon Sedlak, Florian Marhofer, Janik Oberrenzer, Fabian Ribing, Matthias Veit, Manuel Kegler

Trainer: Erwin Cseh

Laa/Thaya:

Dominik Kunicky, Tobias Laber (86. Simon Griesbacher), Justin Jakisch, Lukas Grandits, Dominik Gottwald, Manuel Gruber, Lukas Laber, Dominik Silinger (90. Mathias Eller), Daniel Maurer (K/63. David Tötzl), Josef Hnanicek, Fabian Böck

Ersatzspieler: Niklas Reiff, Christoph Eisen, Mathias Eller, Maximilian Kober, David Tötzl, Simon Griesbacher

Trainer: Manfred Augustin

Gelbe Karten:

David Frühauf (72./Kritik), Nico Schiesser (90./Foul).

Schiedsrichter: Maximilian Fischer,

Klaus Rosenmayr (1. Assistent) und Tarik Yaman (2. Assistent)

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (32930 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Hohenau : Laa/Thaya - 1:3 (0:1)

83 Fabian Ribing 1:3

75 Dominik Gottwald 0:3

52 Lukas Grandits 0:2

46 Josef Hnanicek 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.