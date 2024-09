Rettungseinsatz in Neusiedl/ Zaya und hoher Sieg für Ernstbrunn

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 01:23

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SC Neusiedl/Zaya und dem SK Ernstbrunn zeigten die Gäste eine beeindruckende Leistung und siegten mit 5:0. Trotz eines vielversprechenden Starts der Neusiedler konnten diese ihre Chancen nicht nutzen, während der SK Ernstbrunn seine Gelegenheiten eiskalt verwandelte. Besonders Emir Dilic stach hervor und war maßgeblich am deutlichen Sieg beteiligt.

Neusiedler Chancen und Ernstbrunner Effizienz

Gleich zu Beginn der Partie kam der SC Neusiedl/Zaya zu einer unglaublichen Chance. Bereits in der zweiten Minute knallte Damböck den Ball an die Latte, und auch der Nachschuss von Refai traf nur das Aluminium. Der dritte Versuch durch Deubner landete schließlich in den Händen des Ernstbrunner Torwarts. Diese frühe Doppelchance blieb jedoch ungenutzt, was sich im Verlauf des Spiels rächen sollte.

In der 21. Minute zeigten die Neusiedler weiterhin ein gutes Spiel und drängten auf die Führung. Doch die Effizienz der Ernstbrunner sollte sich auszahlen. In der 41. Minute gelang Emir Dilic der Führungstreffer für die Gäste. Ein Querpass in die Mitte fand Dilic, der den Ball problemlos einnetzte.

Dilic-Dominanz und dramatische Unterbrechung

Die zweite Hälfte begann ebenfalls stark für den SK Ernstbrunn. Direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute setzte sich erneut Emir Dilic durch und erhöhte auf 2:0. Ein langer Ball und ein Missverständnis in der Neusiedler Verteidigung führten zu diesem Treffer. Der Sportclub Neusiedl/Zaya konnte sich von diesem Schock nicht erholen. In der 55. Minute war es wieder Dilic, der nach einem Querpass von der Nummer 9 den Ball mit der Hacke ins lange Eck beförderte, und so auf 3:0 erhöhte.

Das Spiel wurde in der 66. Minute dramatisch unterbrochen, als Markus Ohler vom SC Neusiedl/Zaya nach einem Zweikampf schwer verletzt am Boden liegen blieb. Die Rettungskräfte wurden verständigt, und das Spiel stand still. Eine besonders faire Geste zeigte ein Spieler des SK Ernstbrunn, der bis zum Eintreffen der Rettung an Ohlers Seite kniete. Die Ligaportal- Redaktion wünscht Markus Ohler eine schnelle Genesung.

Das Spiel ging dann doch weiter: In der 71. Minute trugen sich erneut Dilic und sein Sturmpartner Handl in die Torschützenliste ein. Diesmal war es Dilic, der Handl bediente, und dieser verwandelte sicher zum 4:0. Der SK Ernstbrunn dominierte nun das Spielgeschehen vollständig. Den Schlusspunkt setzte erneut Emir Dilic in der 86. Minute, der zum 5:0-Endstand traf.

In der Nachspielzeit zeigte Ciubanu vom SC Neusiedl/Zaya noch einmal einen sehenswerten Schuss, der jedoch knapp am Tor vorbeiging. Trotz des deutlichen Rückstands kämpften die Neusiedler bis zum Schluss. Somit endete das Spiel mit einem verdienten 5:0-Sieg für den SK Ernstbrunn.

Die Ernstbrunner zeigten eine beeindruckende Leistung und unterstrichen ihre Ambitionen in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Der SC Neusiedl/Zaya muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Neusiedl/Z : Ernstbrunn - 0:5 (0:1)

86 Emir Dilic 0:5

71 David Handl 0:4

55 Emir Dilic 0:3

46 Emir Dilic 0:2

41 Emir Dilic 0:1

