Packender Krimi: SCG Eckartsau besiegt Mannsdorf-Großenzersdorf II dank drei Schmol-Toren

Spielberichte

In einem äußerst spannenden und dramatischen Spiel in der Gebietsliga Nord/Nordwest konnte sich der SCG Eckartsau knapp mit 4:3 gegen Mannsdorf-Großenzersdorf II durchsetzen. Beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz und boten den rund 200 Zuschauern ein wahres Torfestival. Am Ende war es Patrick Schmol vorbehalten die Partie mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag zugunsten der Gastgeber zu entscheiden.

Erste Halbzeit: Sechs Tore und Spannung pur

Das Spiel begann mit hohem Tempo und nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gelang dem SCG der frühe Führungstreffer. In der 7. Minute verwertete Patrick Schmol eine Hereingabe von Julian Hofbauer vom rechten Fünf-Meter-Eck nach einem weiten Freistoß von links außen. Die Gäste ließen sich jedoch nicht lange bitten und glichen in der 10. Minute durch Marcel Ganser aus, der einen Schuss von der Strafraumgrenze souverän ins linke Eck setzte.

Das muntere Hin und Her setzte sich fort, als in der 33. Minute Malek Bouazizi Mannsdorf-Großenzersdorf mit einem Kopfball in Führung brachte. Direkt vom Anstoß weg kombinierte sich der Sportclub Großgemeinde Eckartsau nach vorne und Patrick Schmol war erneut zur Stelle, um nach einer Vorlage von Christoph Tröstler zum 2:2 auszugleichen. Doch damit war das Spektakel noch nicht vorbei: Nur zwei Minuten später erhielt der SCG einen Elfmeter zugesprochen, den Matthias Pellinger sicher zum 3:2 verwandelte.

Gerade als es danach aussah, als würde der SCG Eckartsau mit einer Führung in die Pause gehen, schlugen die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nochmals zu. Nach einem Traumpass von Yusuf Sahin traf Andrej Sosic flach ins lange Eck und stellte den 3:3-Halbzeitstand her.

Man of the Match sorgt für die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ebenso rasant wie die erste. Beide Teams hatten mehrere Chancen, den Führungstreffer zu erzielen. Der SCG Eckartsau war dabei zunächst näher dran, als Christoph Tröstler in der 67. Minute knapp am langen Eck vorbeischoss. Doch auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten, unter anderem durch einen wuchtigen Kopfballaufsetzer von Sahin in der 69. Minute, den der Eckartsauer Torwart Hannes Trunner gerade noch über die Latte zur Ecke klären konnte.

In der 77. Minute hatten die Gäste eine Dreifachchance, bei der zunächst Rudolf Wendl, dann Malek Bouazizi und schließlich Ganser am stark reagierenden Torwart Trunner und einem Eckartsauer Verteidiger scheiterten. Auch der SCG drängte auf die Entscheidung und hatte in der 79. Minute eine Doppelchance durch Christoph Tröstler, die allerdings ebenfalls ungenutzt blieb.

Die entscheidende Szene folgte dann in der 86. Minute: Nach einem Freistoß von Philipp Poitschek von der linken Seitenlinie nahm Patrick Schmol den Ball am kurzen Fünf-Meter-Eck auf und traf ins kurze Eck zum 4:3. Mannsdorf-Großenzersdorf warf in der Schlussphase nochmals alles nach vorne, doch weder die Flanke in der 90. Minute, die Malek Bouazizi knapp über das Tor köpfte, noch der weite Freistoß von Kevin Glück, den Sahin volley daneben schoss, brachten den erhofften Ausgleich.

Mit einer fünfminütigen Nachspielzeit und mehreren brenzligen Situationen für die Eckartsauer endete das packende Spiel schließlich mit einem knappen, aber verdienten 4:3-Sieg für den SCG Eckartsau. Damit sicherten sich die Gastgeber wichtige Punkte und kletterten in der Tabelle auf den 2. Platz.

Aufstellungen:

Eckartsau:

Hannes Trunner - Manuel Kniezanrek, Reinhard Trunner, Mathias Pellinger (K) - Marvin Kalchbrenner, Christoph Tröstler, Mathias Klement, Johannes Horak, Patrick Schmol - Philipp Poitschek (89. Nico Kaltenbrunner), Julian Hofbauer (92. Johann Lugmayr)

Ersatzspieler: Sebastian Seifert, Johann Lugmayr, Lukas Maresch, Sebastian Pötzl, Nico Kaltenbrunner, Yannik Sendlhofer

Trainer: Manfred Pellinger

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II: Marko Rajkovic, Ufuk-Cem Ucar, Malek Bouazizi, Elyes Balti (86. Giuseppe Cribello), Marcel Ganser, Andrej Sosic (HZ. Rudolf Wendl), Florian Hlavac-Jäger (HZ. Nikola Todorovic), Mikhail Kalini (82. Melvin Gartner), Damir Dzinic, Yusuf Sahin, Kevin Glück (K)

Ersatzspieler: Nemanja Stipancevic, Rudolf Wendl, Enes Sen, Melvin Gartner, Giuseppe Cribello, Nikola Todorovic

Trainer: Wilhelm Hawla

Gelbe Karten:

Reinhard Trunner (19. Foul), Philipp Poitschek (38. Unsportl ), Mathias Klement (88. Kritik) bzw. Kevin Glück (56. Foul), Damir Dzinic (66. Foul).

Schiedsrichter: Christopher Dye, Dragan Stojak (1. Assistent) und Ismail Yazan (2. Assistent).

Eckartsau, 200 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (34280 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Eckartsau : Mannsdorf-Großenzersdorf KM II - 4:3 (3:3)

86 Patrick Schmol 4:3

44 Andrej Sosic 3:3

36 Mathias Pellinger 3:2

35 Malek Bouazizi 2:2

33 Patrick Schmol 2:1

10 Marcel Ganser 1:1

7 Patrick Schmol 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.