Spannung pur in der Schlussphase: SC Neusiedl/Zaya rettet ein Unentschieden gegen Mannsdorf-Großenzersdorf KM II

Details Samstag, 21. September 2024 13:20

Ein packendes Duell zwischen dem SC Neusiedl/Zaya und Mannsdorf-Großenzersdorf KM II endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich einen erbitterten Kampf, der erst in den letzten Minuten der Partie entschieden wurde. Die Gastgeber konnten durch einen späten Ausgleichstreffer von Osama Refai Shakhlot noch einen Punkt retten, nachdem Lirian Sejdini die Gäste kurz zuvor in Führung gebracht hatte.

Ein zäher Beginn und viele Chancen für die Gäste

Die Partie begann mit einem ersten Torabschluss für den SC Neusiedl/Zaya durch M. Burger, dessen Schuss jedoch deutlich über das Tor ging. Die Neusiedler kamen dann in der 9. Minute zu ihrer zweiten Torchance, als Oli Straka nur knapp das Ziel verfehlte. Doch auch die Gäste aus Mannsdorf-Großenzersdorf ließen nicht lange auf sich warten. Bereits in der 12. Minute hatten sie ihre erste gute Möglichkeit, die allerdings ebenfalls ungenutzt blieb.

In der 14. Minute hatte M. Burger erneut die Chance, diesmal mit einem Freistoß, der das Tor nur knapp verfehlte. Die Marchfelder wurden zunehmend aggressiver, was sich auch in den vielen Foulspielen widerspiegelte. Lirian Sejdini, der später zum Helden der Gäste werden sollte, fiel bereits in der 23. Minute durch ein hartes Foul gegen Komornik auf. In der 27. Minute traf Todorovic für die Gäste nur die Stange.

Späte Tore sorgen für Dramatik

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls chancenreich, als Sejdini in der 50. Minute das nächste gelbwürdige Foul beging. Doch es dauerte bis zur 54. Minute, bis Babirat die Neusiedler mit einer sensationellen Parade vor einem Rückstand bewahren konnte. Die folgenden Minuten waren geprägt von harten Zweikämpfen und hitzigen Diskussionen.

In der 71. Minute hatte Sejdini die große Chance, sein Team in Führung zu bringen, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp. Die Marchfelder blieben weiterhin die aktivere Mannschaft und Babirat musste in der 74. Minute erneut eine Großchance vereiteln. Eine strittige Szene ereignete sich in der 76. Minute, als Babirat im eigenen Fünfmeterraum zu Boden ging, doch der Schiedsrichter entschied nicht auf Foul.

In der 80. Minute wurde das Spiel immer ruppiger, und viele Chancen blieben ungenutzt. Doch in der 89. Minute passierte es: Lirian Sejdini erzielte das 0:1 für die Gäste nach einem präzisen Pass in die Schnittstelle. Die Neusiedler standen nun unter Druck und mussten alles nach vorne werfen.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Osama Refai Shakhlot in der 90. Minute das viel umjubelte 1:1 für den SC Neusiedl/Zaya erzielte. Der späte Ausgleich sicherte den Gastgebern zumindest einen Punkt und sorgte für ein emotionales Ende eines hitzigen Spiels.

Das Unentschieden in dieser 6. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest (NÖ) war ein gerechtes Ergebnis in einer Partie, die von vielen Chancen und harten Zweikämpfen geprägt war. Die Neusiedler konnten sich letztlich glücklich schätzen, dass sie durch Refai Shakhlot noch einen Punkt retten konnten.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Neusiedl/Z : Mannsdorf-Großenzersdorf KM II - 1:1 (0:0)

94 Osama Refai Shakhlot 1:1

89 Lirian Sejdini 0:1

