Packendes Unentschieden zwischen SK Wullersdorf und SC Prottes

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 13:22

In einem spannenden Spiel der Gebietsliga Nord/Nordwest (NÖ) trennten sich der SK Wullersdorf und der SC Prottes mit einem 3:3-Unentschieden. Nach einer zunächst dominanten ersten Halbzeit des SK Wullersdorf, kämpfte sich der SC Prottes zurück und erzielte in der Schlussphase den Ausgleich. Beide Mannschaften hatten zahlreiche Chancen, doch am Ende reichte es für keinen der beiden Kontrahenten zu einem Sieg.

Dominante erste Halbzeit der Wullersdorfer

Bereits nach 14 Minuten gingen die Wullersdorfer in Führung. Julian Rohrer verwandelte im zweiten Versuch sicher und belohnte die Bemühungen seines Teams. Danach blieb der Sportklub Wullersdorf die spielbestimmende Mannschaft. In der 25. Minute wurde die Überlegenheit der Wullersdorfer noch einmal deutlich, als sie die Gäste weiter unter Druck setzten. Auch wenn es bis zur Halbzeit keine weiteren Treffer mehr gab, war der Gastgeber eindeutig am Drücker.

Die Chancen der Wullersdorfer häuften sich. In der 37. Minute verpassten sie eine weitere gute Gelegenheit, weil der letzte Pass nicht ankam. Nur eine Minute später versuchte sich Justin Mwatero auf der Seite durchzusetzen, scheiterte jedoch am Abschluss. Bis zur Pause blieb es beim 1:0, obwohl die Gastgeber weitere Gelegenheiten hatten, die Führung auszubauen.

SC Prottes kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem Tor für den SK Wullersdorf. Justin Mwatero erzielte in der 47. Minute das 2:0.. Der SC Prottes zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete prompt. Dejan Jelic brachte die Gäste in der 51. Minute mit einem wunderschönen Schuss ins lange Kreuzeck zurück ins Spiel.

Nur acht Minuten später sorgte erneut Dejan Jelic für den Ausgleich. Aus kurzer Distanz erzielte er das glückliche 2:2 für den SC Prottes. Die Wullersdorfer hatten jedoch die passende Antwort parat. In der 71. Minute bereitete Timo eine hervorragende Hereingabe vor, die David Ledecky zum 3:2 verwertete. Trotz einer super Konterchance in der 67. Minute, die nur zu einem Eckball führte, konnten die Wullersdorfer die erneute Führung ausbauen.

In der Schlussphase zeigte der SC Prottes noch einmal Kämpferherz. In der 87. Minute gelang Sandro Struckl aus dem Nichts der 3:3-Ausgleich. Die Wullersdorfer hatten bis dahin zahlreiche Chancen vergeben und wurden letztendlich dafür bestraft. Auch in den letzten Minuten blieb das Spiel spannend. In der 90. Minute verpasste der SC Prottes eine weitere gute Gelegenheit, die Partie zu drehen. Nach 94 Minuten war das Spiel schließlich beendet und beide Teams mussten sich mit einem Punkt begnügen.

Das packende Unentschieden zeigt, dass beide Mannschaften über Kampfgeist und Qualität verfügen. Der SK Wullersdorf wird sich jedoch ärgern, die zahlreichen Chancen nicht besser genutzt zu haben, während der SC Prottes glücklich über den erkämpften Punkt sein dürfte.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Wullersdorf : Prottes SC - 3:3 (1:0)

87 Sandro Struckl 3:3

71 David Ledecky 3:2

59 Dejan Jelic 2:2

51 Dejan Jelic 2:1

47 Justin Mwatero 2:0

14 Julian Rohrer 1:0

